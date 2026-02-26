La reacción de los hinchas de Estudiantes al saludo por el cumpleaños de Ascacibar: “Que lo salude Boca”

Antes de visitar a Newell’s por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, partido en que terminó imponiéndose por 2-0 para igualar a Vélez en la primera posición de la Zona A, Estudiantes saludó en sus redes sociales a Santiago Ascacibar, futbolista que dejó el club con el certamen ya iniciado para jugar en Boca y que este miércoles 25 de febrero celebró sus 29 años.

“Cinco títulos y dos ciclos defendiendo nuestros colores. ¡Feliz cumpleaños, Ruso!”, fue la publicación del Pincha dedicada a su ex capitán, que el martes fue suplente en el duelo que disputó y ganó El Xeneize por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy y que alinearía como titular el próximo sábado ante Gimnasia de Mendoza.

Los hinchas de Estudiantes no tardaron en reaccionar a la publicación, algunos expresando deseos similares a los del club pero muchos otros haciendo saber una vez más cuánto descontento generó su salida para defender otra camiseta en el fútbol argentino.

“Que lo salude Boca, señor CM”, comentó uno de ellos. “No nos arrastremos con este tipo que hizo la despedida con IA y encima lleva pibes de las inferiores a verlo jugar en Boca”, remarcó otro. “Gracias por dejarnos afuera de la Sudamericana 2023, Libertadores 2024 y 2025”, ironizó un tercero. “Podrías haber sido enorme. Elegiste irte por la puerta de atrás de un restaurante. La vida son decisiones, Rusito. Rompiste todo, feliz cumpleaños”, expresó uno más. “Lamentable su final en El Pincha. Punto”, sentenció otro.

Claro que también hubo quienes eligieron quedarse con todo lo que Ascacibar le dio a Estudiantes, sin dar tanta importancia al camino que decidió seguir para su carrera. “Gracias Ruso, volvé cuando quieras”, le hizo saber uno de ellos. “Feliz cumple Capitán! Te mando un abrazo. Y además los idiotas que hablan boludeces de vos, ni cabida. Gracias siempre!!!”, comentó otro entre varios saludos de cumpleaños.

Los títulos de Ascacíbar en Estudiantes

Tal y como se enumeró en la publicación del club para saludarlo por su cumpleaños número 29, Santiago Ascacibar conquistó con Estudiantes la Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024, Torneo Clausura 2025 y Trofeo de Campeones 2025.

Data clave