Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Estudiantes envió un mensaje a Boca y Paranaense con Edwuin Cetré convocado por Domínguez para el clásico vs. Gimnasia

Frustrada la primera, el colombiano tendría una segunda despedida del Pincha nada menos que visitando a Gimnasia en el clásico platense.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El colombiano fue convocado para el clásico ante Gimnasia.
© Getty ImagesEl colombiano fue convocado para el clásico ante Gimnasia.

Estudiantes dio a conocer la lista de futbolistas convocados por Eduardo Domínguez para afrontar el clásico ante Gimnasia en condición de visitante, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Tras las negociaciones con Boca y Athletico Paranaense, Edwuin Cetré fue incluido por el DT y podría sumar sus últimos minutos con El Pincha.

La reaparición del equipo brasileño que semanas atrás había desistido de su fichaje por encontrar anomalías en los exámenes médicos dejó relegado al Xeneize, que también había frenado su gestión tras evaluar unos estudios privados realizados al jugador.

La nueva oferta de Athletico Paranaense que convenció al Pincha fue de 5.5 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha, comprometiéndose a comprar el 30 por ciento restante si el jugador no sufría una lesión de rodilla en su primer año.

Con esa gestión muy avanzada, no dejó de sorprender la presencia de Edwuin Cetré en la convocatoria de Eduardo Domínguez, lo que le permitiría tener la posibilidad de sumar sus últimos minutos en el club nada menos que en el clásico, aunque es una garantía que iniciará el encuentro en el banco de suplentes.

La convocatoria de Eduardo Domínguez para el clásico.

La convocatoria de Eduardo Domínguez para el clásico.

Medina, otro que puede irse y dará el presente

También Cristian Medina, mediocampista que mostró un alto nivel en el inicio del Torneo Apertura, podría dejar el club en los próximos días ante una oferta que llegó desde Botafogo, pero también el ex Boca fue convocado por Domínguez para jugar el clásico.

Publicidad
Chicho Serna habló en Colombia del pase frenado de Cetré a Boca y defendió a Riquelme de la sospecha de “tacaño”

ver también

Chicho Serna habló en Colombia del pase frenado de Cetré a Boca y defendió a Riquelme de la sospecha de “tacaño”

En su caso, es más que probable que lo haga como titular, no solo por su importancia en la elaboración de juego sino también porque las gestiones para su salida están menos avanzadas que las de Athletico Paranaense por Edwuin Cetré.

La probable formación de Estudiantes para el clásico

A falta de confirmación oficial, Eduardo Domínguez tendría pensado que Estudiantes salga a jugar el clásico platense con Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Gonzalo Piovi, Cristian Medina; Fabricio Pérez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

Data clave

  • Athletico Paranaense ofreció 5.5 millones de dólares por el 70 por ciento de Edwuin Cetré.
  • El entrenador Eduardo Domínguez convocó a Edwuin Cetré para el clásico ante Gimnasia.
  • Estudiantes condicionó la venta del 30 por ciento restante a la salud del jugador.
Publicidad
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Más problemas para Boca: Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré
Fútbol Argentino

Más problemas para Boca: Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré

La prensa de Colombia reaccionó a la transferencia frenada de Cetré a Boca: “El asunto es de larga data”
Boca Juniors

La prensa de Colombia reaccionó a la transferencia frenada de Cetré a Boca: “El asunto es de larga data”

Sosa se refirió a la inminente llegada de Cetré a Boca y lo comparó con Ascacibar
Fútbol Argentino

Sosa se refirió a la inminente llegada de Cetré a Boca y lo comparó con Ascacibar

La histórica debilidad de Riquelme por Bareiro: "Compite todo el tiempo"
Boca Juniors

La histórica debilidad de Riquelme por Bareiro: "Compite todo el tiempo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo