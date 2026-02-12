Más problemas para Boca: Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré

Tan larga se está haciendo la novela de Edwuin Cetré que incluso están reviviendo personajes que ya habían quedado en el olvido. Con el jugador todavía en Estudiantes a la espera de una resolución sobre su futuro y Boca decidido a definir este mismo jueves si avanza o se retira de las gestiones con las nuevas condiciones ofrecidas, el que volvió a escena fue Athletico Paranaense.

El equipo brasileño ya tenía acordado el fichaje del extremo con El Pincha semanas atrás, pero los resultados de las pruebas médicas no convencieron y decidieron dar marcha atrás, obligando al equipo platense a sacar un comunicado muy poco claro sobre los motivos que frustraron la salida y dando lugar a múltiples especulaciones sobre la salud del colombiano.

Boca aprovechó la situación para avanzar por el fichaje de Cetré después de varios intentos frustrados de sumar a un extremo, pero cuando la negociación estaba a detalles de decidirse de manera positiva otra vez fue el análisis de unos exámenes médicos privados lo que frenó la operación.

El pase del colombiano a Boca continúa frenado.

Así las cosas, con gran sorpresa para todas las partes trascendió que Athletico Paranaense volvió a la carga para el fichaje del jugador del Pincha, habiendo retomado las conversaciones con intención de comprar una parte importante de su ficha y, si todo va bien, quedarse luego con el resto.

En Boca no deja de resultar extraña la avanzada por entender que fue el club brasileño el que decidió abortar el fichaje de Cetré, no por cuestiones económicas sino físicas. Por esa razón, no tienen pensado apresurar la decisión que de todos modos se conocería este jueves, siempre que el Pincha responda a las nuevas condiciones para sumarlo a préstamo con opción de compra.

¿Boca se retira del mercado sin Cetré?

Según pudo saber Bolavip, en caso de desistir del fichaje de Edwuin Cetré Boca no se retiraría del mercado. Por el contrario, podría intentar avanzar la llegada de un centrodelantero o de un mediocampista creativo, dos puestos que tanto Claudio Úbeda como la dirigencia creen que se deben reforzar.

