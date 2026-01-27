Es tendencia:
Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol argentino: EN VIVO, minuto a minuto

A horas del cierre del libro de transferencias, los equipos de la Liga Profesional se mueven para asegurar sus últimas incorporaciones y resolver salidas.

Por Juan Ignacio Portiglia

El mercado de pases del fútbol argentino promete mucho movimiento en su día de cierre. Según lo establecido por el reglamento de la Liga Profesional, los equipos que forman parte de la Primera División tendrán tiempo hasta este martes 27 de enero a las 17.00 para la realización de transferencias, salvo aquellos que después de esa fecha vendan o cedan algún futbolista al exterior, que tendrán plazo extendido.

Franco Paredes llega a Argentinos

El Bicho recibe al defensor de 26 años cedido por Independiente, por un año y con opción de compra.

MÁS ALTAS EN ARGENTINOS

Leandro Fernández, Enzo Pérez, Gino Infantino y Brayan Cortés.

¿Rojo deja Racing?

Marcos Rojo se mantiene firme en su postura de dejar Racing para recalar en Estudiantes de La Plata, donde Eduardo Domínguez ya confirmó que tiene las puertas abiertas.

Aguirre jugará a préstamo en Estudiantes

Brian Aguirre dejará Boca para jugar 12 meses a préstamo en Estudiantes, en un acuerdo en el que El Xeneize se comprometió a pagar el salario del jugador, fijando una opción de compra.

MÁS ALTAS EN ESTUDIANTES

Adolfo Gaich, Eros Mancuso y Tomás Palacios.

Boca confirmó la llegada de Ascacíbar

En la mañana de este martes, Boca confirmó que Santiago Ascacíbar dejó Estudiantes para realizarse los exámenes médicos y de no mediar imprevistos firmar su contrato con el club.

Luciano Vietto jugará en San Lorenzo

El delantero de 32 años dejó Racing como jugador libre y acordó su vínculo con San Lorenzo. "Si el DT me necesita para el fin de semana, yo estoy", se comprometió de inmediato.

MÁS ALTAS EN SAN LORENZO

Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez

Ángel Romero se hace la revisión para firmar con Boca

El paraguayo Ángel Romero acudió esta mañana a hacerse los exámenes médicos de rutina para poder firmar el contrato por un año que lo convertirá en el primer refuerzo de Boca.

Excepción reglamentaria

Según el reglamento de la LPF, el registro permanecerá abierto hasta el 10 de marzo a las 18 para los clubes que transfieran al exterior entre el martes 27 de enero a las 18:00 horas y la fecha mencionada.

Juan Ignacio Portiglia

