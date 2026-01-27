Cuándo cierra el mercado de pases del fútbol argentino: EN VIVO, minuto a minuto

El mercado de pases del fútbol argentino promete mucho movimiento en su día de cierre. Según lo establecido por el reglamento de la Liga Profesional, los equipos que forman parte de la Primera División tendrán tiempo hasta este martes 27 de enero a las 17.00 para la realización de transferencias, salvo aquellos que después de esa fecha vendan o cedan algún futbolista al exterior, que tendrán plazo extendido.

11:36hs Franco Paredes llega a Argentinos El Bicho recibe al defensor de 26 años cedido por Independiente, por un año y con opción de compra. MÁS ALTAS EN ARGENTINOS Leandro Fernández, Enzo Pérez, Gino Infantino y Brayan Cortés.

11:25hs ¿Rojo deja Racing? Marcos Rojo se mantiene firme en su postura de dejar Racing para recalar en Estudiantes de La Plata, donde Eduardo Domínguez ya confirmó que tiene las puertas abiertas.

11:16hs Aguirre jugará a préstamo en Estudiantes Brian Aguirre dejará Boca para jugar 12 meses a préstamo en Estudiantes, en un acuerdo en el que El Xeneize se comprometió a pagar el salario del jugador, fijando una opción de compra. MÁS ALTAS EN ESTUDIANTES Adolfo Gaich, Eros Mancuso y Tomás Palacios.

11:15hs Boca confirmó la llegada de Ascacíbar En la mañana de este martes, Boca confirmó que Santiago Ascacíbar dejó Estudiantes para realizarse los exámenes médicos y de no mediar imprevistos firmar su contrato con el club. Tweet placeholder

11:10hs Luciano Vietto jugará en San Lorenzo El delantero de 32 años dejó Racing como jugador libre y acordó su vínculo con San Lorenzo. "Si el DT me necesita para el fin de semana, yo estoy", se comprometió de inmediato. MÁS ALTAS EN SAN LORENZO Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez

11:05hs Ángel Romero se hace la revisión para firmar con Boca El paraguayo Ángel Romero acudió esta mañana a hacerse los exámenes médicos de rutina para poder firmar el contrato por un año que lo convertirá en el primer refuerzo de Boca. Tweet placeholder

11:00hs Excepción reglamentaria Según el reglamento de la LPF, el registro permanecerá abierto hasta el 10 de marzo a las 18 para los clubes que transfieran al exterior entre el martes 27 de enero a las 18:00 horas y la fecha mencionada.