Alexander Medina, el elegido por Estudiantes para reemplazar a Eduardo Domínguez como técnico

De manera un tanto inesperada, Estudiantes de La Plata se vio revolucionado como consecuencia de la salida de Eduardo Domínguez, su director técnico. Sucede que, luego de haber protagonizado algunos cortocircuitos con Juan Sebastián Verón, el Barba abandonó el banco de suplentes del Pincha para irse a Atlético Mineiro.

Sin ningún tipo de dudas, el alejamiento de Domínguez, quien llevó a Estudiantes a ser campeón en nada más ni nada menos que cinco oportunidades, se tradujo en un verdadero cimbronazo para todos los hinchas. De todos modos, la cúpula dirigencial del combinado platense no demoró en poner manos a la obra para encontrar un reemplazante.

Así fue como, durante las últimas horas, sonaron diversos nombres propios para recalar en Estudiantes, entre ellos los de Martín Demichelis, de recientes pasos por River Plate y Rayados de Monterrey, y Martín Palermo, un auténtico símbolo de la institución. Sin embargo, ninguno de ellos terminó siendo el elegido para reemplazar a Domínguez.

Eduardo Domínguez dejó de ser el entrenador de Estudiantes de La Plata. (Foto: Getty)

Por el contrario, el designado fue Alexander “Cacique” Medina, director técnico uruguayo de 47 años de edad que supo comandar estratégicamente a Nacional, Talleres de Córdoba en dos oportunidades, Internacional de Porto Alegre, Vélez Sarsfield y Granada. Precisamente, el oriundo de Salto se encontraba libre tras su último paso por el Matador.

No es un detalle menor que Medina fue elegido puntualmente por Marcos Angeleri, ex defensor del Pincha que actualmente se encuentra desempeñándose como director deportivo. Previamente, también había sido el encargado de designar a Domínguez como entrenador, más precisamente allá por marzo de 2023.

Publicidad

Publicidad

Entre 2018 y 2019, Angeleri vistió la camiseta de Nacional de Montevideo, donde, precisamente, fue dirigido por Medina. Allí fue cuando “Mambrú” forjó una muy estrecha relación con el entrenador uruguayo, a quien tiene muy bien considerado. Esta cercanía terminó pesando para que sea el designado para este puesto.

ver también Eduardo Domínguez se va de Estudiantes: será nuevo DT de Atlético Mineiro

Los títulos de Medina como técnico

Torneo Apertura 2018 de Uruguay (Nacional)

Torneo Intermedio 2018 de Uruguay (Nacional)

Supercopa Internacional 2023 (Talleres)

DATOS CLAVE

Eduardo Domínguez dejó la dirección técnica de Estudiantes para incorporarse al Atlético Mineiro.

Publicidad

Publicidad

El uruguayo Alexander Medina, de 47 años, fue designado nuevo entrenador del club.