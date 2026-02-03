Es tendencia:
La dura crítica de Diego Latorre a un jugador de Boca clave para Úbeda: “El problema es complejo”

El comentarista de ESPN no se mostró contento con el rendimiento del futbolista y apuntó contra sus cualidades técnicas.

Por Marco D'arcangelo

Diego Latorre, comentarista de ESPN.
© DFLatorreDiego Latorre, comentarista de ESPN.

En la victoria ante Newell’s por 2 a 0 en La Bombonera por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura, los hinchas de Boca apuntaron contra el rendimiento de Juan Barinaga y en las redes fue tendencia por las críticas que recibió a lo largo de los 90 minutos de juego. 

Durante este encuentro, Diego Latorre, quien fue el comentarista en la transmisión oficial de ESPN Premium, también criticó al lateral derecho. Además fue contundente con una crítica luego de que el lateral derecho pierda la posesión de la pelota en un ataque del equipo comandado por Claudio Úbeda. 

A Barinaga hay que darle la pelota con la garantía de que va a encontrar un apoyo. Si él tiene que resolver una acción por capacidad individual, el problema es complejo”, fueron las palabras del comentarista para criticar el rendimiento del lateral, quien completó los 90 minutos del partido. 

Rápidamente, este comentario se viralizó en las redes sociales, en donde los hinchas también criticaron el nivel que mostró el lateral derecho que es importante para el entrenador Úbeda, debido a que no tiene a otro futbolista para utilizar en esta posición. 

Tal es así que en plantel el DT no tiene en cuenta a Lucas Blondel, quien podría irse en los próximos días, así como también a Marcelo Weigandt, quien regresó de su préstamo de Inter Miami, y más atrás corre Dylan Gorosito, que viene de jugar el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

Los números de Juan Barinaga en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2024, el lateral derecho de 25 años lleva disputados un total de 35 partidos, en los que no convirtió goles y aportó tres asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2664 minutos en cancha. 

Datos claves

  • Boca venció 2 a 0 a Newell’s en la tercera fecha del Torneo Apertura.
  • Juan Barinaga completó los 90 minutos del partido pese a las críticas por su rendimiento.
  • Diego Latorre cuestionó la capacidad individual del lateral derecho durante la transmisión de ESPN.
