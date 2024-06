Todo comenzó como una relación encubierta, donde Morena Beltrán mantenía su perfil periodístico en ESPN, mientras que Lucas Blondel desarrollaba su carrera en Boca. Pero luego de que se conociera realmente que habían formado pareja, blanquearon su noviazgo en las redes sociales.

A raíz de ello, los fanáticos de ambas personalidades les siguieron el rastro en todo lo que hicieran. Si viajaban a un determinado destino, si ella lo acompañaba en los partidos del Xeneize cuando no le tocaba trabajar o si cenaban juntos. Y en las últimas horas, mientras aguardaban por el debut de Argentina en la Copa América, jugaron a favor de quienes están pendientes de su día a día.

Por medio de su cuenta de Instagram, Beltrán compartió una storie en donde se la puede observar en el gimnasio, luego de tomarse un instante para relajar, y atrás suyo está Blondel, quien se recupera de la rotura de ligamentos cruzados que padeció el 30 de marzo pasado, cuando Boca derrotó a San Lorenzo en La Bombonera.

El ex lateral de Tigre, con su teléfono en la mano, compartió la publicación en su cuenta de la misma red social, pero no realizó ningún comentario al respecto. Eso sí, no abandonó el trabajo para continuar con su puesta a punto. Y pese a que no mostraron su locación actual, en posteos posteriores que realizó la periodista, pudo confirmarse que ambos están en Estados Unidos, donde se desarrollará la Copa América.

¿Cuánto tiempo estará fuera Lucas Blondel?

Las lesiones ligamentarias y sus respectivas recuperaciones demandan entre 6 a 8 meses hasta recibir el alta total debido a que, en la intervención quirúrgica, se realiza el reemplazo del ligamento roto por un injerto extraído del propio cuerpo y que puede salir del tendón rotuliano o del isquiotibial. El mismo debe atravesar por un proceso de “ligamentización” en donde se tiene que adaptar a la función de flexibilidad y estabilidad que otorga este tejido.

Esto, mediante kinesiología, reposo y cargas paulatinas, demanda más de medio año en adaptarse en un 100% para regresar a la “vida normal” de un deportista. Por ende, Lucas Blondel recién podrá especular con una vuelta a las canchas en noviembre – diciembre del 2024 como mínimo, cuando la temporada ya se encuentra finalizando. Boca, de esta manera, ya lo descarta para todo lo que resta del año. Una lástima para el Xeneize y para el ex Tigre, quien venía atravesando el mejor momento de su carrera.