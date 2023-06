Este miércoles, Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de toda la historia de Boca Juniors y quien hoy se desempeña como vicepresidente del propio club Xeneize, brindó una conferencia de prensa para compartir los detalles de su partido despedida.

Si bien es cierto que pasó casi una década del último partido oficial, vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors, Riquelme nunca tuvo su anhelado momento para despedirse de la actividad profesional. Pero ese momento llegó y será el próximo domingo 25 de junio.

Naturalmente, ese encuentro se desarrollará con la Bombonera como testigo y como escenario. Y contará con la presencia de estrellas de jerarquía mundial como Lionel Messi, Carlos Bianchi y compañía. Se avecinan momentos muy interesantes.

En medio de ese panorama, Riquelme respondió varias preguntas. Pero hubo una de ellas que lo hizo emocionar de forma contundente. La misma tuvo que ver con el mejor momento de su carrera como futbolista profesional y allí no pudo contenerse.

“Miro al espejo y lo único que pienso es por qué carajo me tienen tanto cariño y cuando me voy a dormir lo mismo. Y ese es el único miedo que tengo: cómo hago para que el hincha de Boca me respete siempre igual y me tenga el mismo cariño hasta el día que me muera”, exteriorizó Riquelme.