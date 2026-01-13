Es tendencia:
La primera lista de convocados de Boca del 2026: 28 jugadores citados y sin Cavani

Claudio Úbeda confirmó los nombres que dirán presente en la Copa Miguel Ángel Russo, que se jugará este miércoles en La Bombonera ante Millonarios.

Por Lautaro Tiburzio

Claudio Úbeda, DT de Boca.
© Prensa BocaClaudio Úbeda, DT de Boca.

Boca pone primera y jugará un amistoso de pretemporada este miércoles 14 de enero en La Bombonera ante Millonarios de Colombia. El conjunto de la capital cafetera ya enfrentó a River el pasado domingo y ahora irá a Brandsen 805 para ser rival del Xeneize en su primer partido no oficial del año.

Para dicho amistoso, que se jugará desde las 19:00, y que se dará en honor a Miguel Ángel Russo por su paso por ambos clubes como entrenador, el DT de Boca ya tiene confirmados a los 28 convocados para dicho primer compromiso.

Sí. Claudio Úbeda dio su primera lista del año y dejó afuera a tres futbolistas que se encuentran entrenando de manera diferenciada, ya que Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios no estarán presentes en la nómina. Además, el entrenador xeneize, ratificado en su puesto para el 2026, decidió prescindir de Milton Giménez por una pubalgia.

Así las cosas, entre los 28 convocados aparece casi la totalidad de los miembros del plantel actual, que básicamente se compone de los mismos que eran tenidos en cuenta durante el 2025, a excepción de Luis Advíncula, quien se marchó de Boca para seguir su carrera en Alianza Lima.

Respecto al armado del equipo, y la posible formación de Boca para enfrentar a Millonarios, se estima que Úbeda no hará grandes variaciones respecto a las pruebas realizadas en las prácticas de la pretemporada.

Los convocados de Boca vs. Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. (Foto: Prensa Boca)

Los convocados de Boca vs. Millonarios

  • ARQUEROS: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García, Sebastián Díaz Robles.
  • DEFENSORES: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.
  • VOLANTES: Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco, Kevin Zenón, Joaquín Ruiz, Santiago Dalmasso, Agustín Martegani.
  • DELANTEROS: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Lucas Janson.
El posible 11 de Boca para enfrentar a Millonarios

Claudio Úbeda define su formación en la práctica verpertina del Xeneize. De no mediar inconvenientes, el 11 sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Millonarios, en cambio, iría con: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Mateo García, David Mackalister Silva, Darwin Quintero; Leonardo Castro.

Qué canal pasa Boca vs. Millonarios

El partido se podrá sintonizar a través de Disney + en su pack Premium, así como también por ESPN Premium del pack fútbol.

