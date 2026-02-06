Boca hoy: formación vs. Vélez, habló Guillermo y cuánto piden por Cetré

Boca empieza a resolver todas sus incógnitas de cara al partido ante Vélez. Claudio Ubeda ya tiene una formación en la cabeza luego de las lesiones de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, pero con el regreso de otros jugadores. A continuación, todo lo que tenés que saber este viernes 6 de febrero.

Boca ya sabe cuánto pide Estudiantes por Cetré

El nombre de Edwuin Cetré empezó a sonar con fuerza en el mundo Boca. El Xeneize busca a un extremo y el colombiano se convirtió en uno de los candidatos después de su frustrado pase a Athletico Paranaense. Si bien todavía no hay charlas formales, Juan Román Riquelme ya sabe cuánto pretende Estudiantes.

Según pudo averiguar Bolavip, el Pincha pretende 3,5 millones por el 50% del pase del delantero, teniendo en cuenta que Deportivo Independiente Medellín (DIM) es el dueño de la otra mitad. De esta manera, el club de la Ribera deberá negociar con las dos partes en caso de querer fichar al atacante.

Boca liberó un cupo de extranjeros

En el medio de la búsqueda de delanteros y con la reciente consulta a Estudiantes por Edwuin Cetré, Boca recibió una noticia que le hace todo mucho más fácil en este mercado de pases. En las últimas horas, el equipo de la Ribera consiguió liberar un cupo de extranjero.

En el transcurso del miércoles, al Xeneize le confirmaron que Williams Alarcón obtuvo la ciudadanía argentina. De esta manera, el mediocampista, que en agosto de 2025 cumplió dos años residiendo en el país, dejará de contar como chileno en la Asociación del Fútbol Argentino.

La sorpresiva formación que paró Ubeda

Las lesiones se convirtieron en un suplicio para Boca. Prácticamente todos los delanteros están atravesando cuestiones físicas y, en ese contexto adverso, debe planificar el enfrentamiento ante Vélez de este domingo por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. En ese sentido, Claudio Úbeda pateó el tablero, cambió el esquema y armó un equipo titular inédito desde su arribo al club.

Con Edinson Cavani y Milton Giménez sin plazos exactos, la nueva lesión de Exequiel Zeballos que se sumó a las de Alan Velasco y Carlos Palacios, sin tener en cuenta que Ángel Romero terminó el último partido con una sobrecarga muscular, la planificación no es sencilla. Sin embargo, el entrenador se vio más que obligado a realizar fuertes modificaciones pensando en el Fortín.