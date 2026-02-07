Sin Cavani y con varios regresos, los convocados de Boca para visitar a Vélez

Boca ya tiene todo listo para visitar a Vélez. Claudio Ubeda definió la lista de convocados, que sufrió modificaciones obligadas por diferentes complicaciones físicas de varios futbolistas del plantel. Aún así, el Xeneize concentrará con la cabeza puesta en intentar llevarse los tres puntos de Liniers.

La principal novedad es que, pese a haber entrenado a la par a lo largo de toda la semana, Edinson Cavani volverá a verlo desde afuera. El uruguayo no forma parte de la convocatoria y seguirá sin poder sumar minutos en 2026. El ex Manchester United aún no está en condiciones de sumarse.

Quien sí logró reaparecer en la lista es Miguel Merentiel, que ya dejó atrás el desgarro en el gemelo y se perfila para ser titular en el José Amalfitani. El regreso de la Bestia le viene como anillo al dedo al club de la Ribera, que tiene a varios jugadores ofensivos entre algodones.

Por lesión, las bajas más rutilantes son las de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, ambos desgarrados en el doble turno del miércoles. Tampoco figuran Lucas Janson, Milton Giménez, Carlos Palacios y Alan Velasco. Además, Lucas Blondel y Agustín Martegani se quedaron afuera por decisión del DT.

La lista de convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda. Delanteros: Miguel Merentiel, Ángel Romero, Leonel Flores, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.

El probable 11 de Boca para visitar a Vélez

De no haber sorpresas de último momento, Boca podría enfrentar a Vélez con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel.

Por otra parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto formaría con Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy.

