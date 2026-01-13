Es tendencia:
Agustín Martegani dejará Boca y encamina su llegada a un equipo complicado en los promedios reduciendo su salario

El volante, que no es tenido en cuenta por Úbeda, está cerca de marcharse a otro club de la Liga Profesional.

Por Marco D'arcangelo

© GettyAgustín Martegani está cerca de irse de Boca.

En un mercado de pases sin movimientos fuertes en cuanto a los refuerzos, Boca continúa desprendiéndose de jugadores que no entran en los planes de Claudio Úbeda, y que fueron notificados de que tendrán que buscar ofertas para sumar minutos en otras instituciones.

Uno de los jugadores que entra en este grupo es Agustín Martegani. El volante ofensivo que llegó al Xeneize a mediados de 2024 proveniente de San Lorenzo, no es tenido en cuenta por el entrenador y es por eso que cuenta con muchas chances de marcharse a otro club de la Liga Profesional. 

Según pudo saber Bolavip, Aldosivi de Mar del Plata, equipo que arrancará comprometido con el descenso por la tabla de los promedios, está cerca de llevarse al volante de 25 años a préstamo por una temporada. Por su parte, el jugador no ve con malos ojos emigrar para el Tiburón. 

Más allá del interés del club marplatense, hay una situación que debe resolverse, ya que el futbolista tiene un contrato muy alto. Es por eso que Martegani está dispuesto a relegar una parte de su salario con el objetivo de emigrar y volver a sumar minutos, ya que solamente disputó dos partidos en todo el 2025.

Agustín Martegani en su último partido como jugador de Boca. (Getty).

Así las cosas, en los próximos días se definirá la salida del ex San Lorenzo. Previo a esta oferta por parte de Aldosivi, tuvo un ofrecimiento desde Central Córdoba de Santiago del Estero, pero el mismo fue desestimado ya que el futbolista no estaba convencido del destino. 

Además, contó con una propuesta desde Arabia Saudita, pero desde Boca la rechazaron debido a que solamente tienen seis cupos para prestar al exterior, uno de ellos está ocupado por Marcelo Saracchi, y resguardan los cinco restantes para otros jugadores que no son tenidos en cuenta.

Los números de Agustín Martegani en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2024, el volante de 25 años lleva disputados un total de 13 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además, no recibió tarjetas en los 556 minutos que estuvo en cancha. 

En síntesis

  • Agustín Martegani negocia su préstamo a Aldosivi por una temporada desde Boca.
  • El jugador bajaría su salario tras disputar solo dos partidos en todo 2025.
  • Boca desestimó una oferta de Arabia Saudita por falta de cupos al exterior.
