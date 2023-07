Juan Román Riquelme le había dejado claro a Jorge Almirón que una derrota como la que Boca había tenido en Mendoza con Godoy Cruz no se podía repetir. Desde el marcador, no se repitió este jueves. Pero el análisis de la producción futbolística en Santa Fe ante Unión, donde solo por el VAR se salvó de otra derrota, bien puede ponerse en ese plano.

El Xeneize volvió a quedar en deuda y por esa razón llamó la atención que el discurso común al entrenador y algunos nombres fuertes del plantel fuese de conformismo. En el caso de Sergio Romero, incluso, las palabras se quedaron muy lejos de una realidad percibida por todos.

“Siempre es bueno irse con el arco en cero. Nos da confianza y nos afianza como equipo. Por momentos tuvieron sus chances, no vamos a negar que llegaron y llegaron con claridad. Jugamos bien en el primer tiempo, las claras no las pudimos terminar bien. Mientras no perdamos, y no nos hagan goles, es positivo”, comenzó diciendo el exarquero de la Selección Argentina.

Y agregó: “Nosotros tenemos un técnico que trajo una idea de juego y a día de hoy se nota un cambio. Hoy en día se ve otro Boca. Hacemos lo mejor posible, nos cuesta hacer goles, pero paso a paso vamos dando buen nivel entre nosotros. La idea a largo plazo también paga, es importante que el equipo no pierda y es positivo tener el arco en cero para seguir mejorando”.

La reacción de los hinchas de Boca a esas palabras no tardó en hacerse notar en las redes sociales, con predominio de enojo y de fastidio. “¿Ellos sentirán otra cosa dentro de la cancha que no vemos nosotros? Porque a veces se ha visto la idea, pero en muchos partidos la actuación es malísima”, dijo una hincha. “¿De qué buen nivel de juego habla Romero? El de la Play en la concentración, me imagino“, señaló otro.