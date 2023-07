En el día en el que llegó el primer refuerzo con la cara de Lucas Blondel, en Boca siguen atentos al mercado de pases con altas y bajas en donde el foco principal está puesto en el arribo de Cavani y las inminentes salidas rumbo al viejo continente. Enterate de todo acá.

Cavani no fue convocado por Valencia para los amistosos de pretemporada

Edinson Cavani es la gran obsesión que tiene Boca dentro del mercado de pases, tal como viene ocurriendo desde hace unos años. Si bien todavía se mantiene en plena negociación, desde Valencia CF sorprendieron a todos con una medida muy fuerte.

Hace varias semanas que los dirigentes del Xeneize están tratando de cumplir el gran sueño que tiene el Matador, quien fue el que levantó el teléfono para darse el gusto de jugar con la azul y oro, tal como lo hizo su compatriota Sergio Martínez.

En plena temporada con el conjunto Che, y a la espera de una definición sobre su arribo a Boca, ya que hay una lucha entre los españoles y el delantero uruguayo para ver si termina rescindiendo el contrato que termina en junio del 2024 o si desde La Ribera deberán abonar un resarcimiento, el DT Rubén Baraja relegó al ex PSG.

Sucede que Valencia afrontó un amistoso contra Nottingham Forest, y en ninguno de los equipos que utilizó Baraja apareció el uruguayo. La decisión del entrenador fue contundente, ya que ni siquiera lo convocó para ocupar un lugar entre los suplentes.

Esta medida que adoptó Valencia dio una muestra clara de que el arribo de Edinson Cavani a Boca está muy cerca de concretarse, pero aún deberán resolver diversos detalles para que pueda cumplir su gran sueño.

Más de 25 millones de euros puede recibir Boca este mercado de pases

Este mercado de pases de Boca será el más fuerte de la gestión de Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol como líderes de los aspectos futbolísticos y no solo respecto a altas, sino que también en cuanto a las bajas, ya que el Xeneize pretende hacer caja con varios futbolistas que son pretendidos desde Europa.

Es que en concreto, mientras Boca ya tiene cerrados a Lucas Blondel y Lucas Janson como incorporaciones y negocia con Edinson Cavani, Luca Orellano y más futbolistas que puedan sumarse a Brandsen 805 como refuerzo, en paralelo en las oficinas xeneizes terminan de definir el futuro de tres futbolistas que son de su patrimonio y que podrían emigrar al viejo continente este mercado y dejarle una fortuna al club de la Ribera.

En total, con los 12.500.000 que ingresarían por Varela, los 10.000.000 por el delantero de Tigre y lo que ingrese por Vázquez (en caso de ser 7 millones, a Boca le quedarían 4.9 millones), Boca tendría, de base, un plus de 27.4 millones de euros por la salida de únicamente tres futbolistas rumbo al viejo continente. Una verdadera fortuna. Y esto sin contar el 20% de la futura venta de Varela que se guardan. Todos los detalles, en este informe enlazado.

La fecha de regreso de Marcos Rojo

Entre todo lo que Boca pudiera salir a buscar en el mercado de fichajes, tanto Juan Román Riquelme como Jorge Almirón están convencidos que no encontrarán mejor refuerzo para la zona defensiva que el que significará el regreso de Marcos Rojo.

El desgarro que sufrió el exjugador de la Selección Argentina tras hacer fútbol con el equipo de Reserva y perfilarse para enfrentar a Colo Colo por Copa Libertadores fue un baldazo de agua fría en el club. Su decisión de marcharse unos días a Miami para despejarse provocó reacciones encontradas.

Incluso hubo un intercambio de indirectas en las redes sociales entre Jorge Batista, doctor de Boca, y César Murillo, preparador físico que trabajó junto al defensor durante su estancia en los Estados Unidos. Pero Rojo ya se reintegró a los entrenamientos hace días y la única preocupación de las partes ahora es que pueda volver a hacer fútbol de manera oficial.

Pensando en ello, aunque no quieren apresurarlo y cometer errores del pasado, por lo que continúa entrenándose de manera diferenciada del resto del grupo, ya hay un claro plan de intenciones para que su regreso pueda tener lugar cuando se reanude la Copa Libertadores.

Según adelantó este martes el periodista Ezequiel Sosa, Marcos Rojo podría sumar minutos en el partido de ida de los octavos de final que Boca disputará ante Nacional de Uruguay en Montevideo el próximo 2 de agosto, sin utilizar ningún compromiso previo de la Liga Profesional como readaptación.

Lucas Blondel ya forma parte de Boca: qué dorsal usará

Ya es un hecho: Lucas Blondel es el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. A cambio de 1.8 millones de dólares abonando la cláusula de rescisión, el lateral derecho ya dejó Tigre y se sumó a las instalaciones xeneizes, habiéndose hecho la revisión médica este martes temprano.

Posteriormente a ello, se sumó junto a Raúl Cascini a recorrer el complejo Pedro Pompilio y La Bombonera, a la espera de ser presentado de manera oficial en las redes sociales y ante los medios en la sala de prensa de Boca, aunque para esto habría que esperar 24 horas más debido a que la intención es presentarlo junto a Lucas Janson, quien se hará la revisión esta semana.

Lo que sí ya se confirmó antes de hacerse la oficialización mediática y virtual de su arribo a Brandsen 805 es el número que Lucas Blondel utilizará en su dorsal como futbolista xeneize, siendo este el “24”. Este dorsal estaba vacante en Boca desde la polémica salida de Carlos Izquierdoz de hace casi un año, y ahora será el lateral derecho el que la porte con los colores azul y oro en la camiseta.

Así, Blondel dejará la “17” que usaba en Tigre debido a que en Boca la utiliza Luis Advíncula y la 24 volverá a utilizarse luego de lo que fue la salida del ex capitán xeneize. El lateral que ahora es ex jugador del Matador será el tercer futbolista en vestir este dorsal en la última década detrás del propio Izquierdoz y Frank Fabra, ya que en sus primeros años en el Xeneize la utilizó antes de cambiarse al 18 que porta hoy en día.

Sin embargo, hay un tema en cuestión con el dorsal para el plano internacional, ya que para la lista de buena fe de la Copa Libertadores, Blondel deberá utilizar el dorsal del jugador que reemplace en la lista, y al no figurar la 24 allí, en los octavos de final del certamen, ese número seguirá vacante. ¿Cómo lo ven al ex Rafaela en Boca?

Si llega Cavani… ¿Se va Benedetto?

Boca se ilusiona con el arribo de Edinson Cavani más que nunca. Es que si bien en otros mercados de pases hubo coqueteos y acercamientos de parte del jugador y del club de la Ribera, esta vez la predisposición de todas las partes esta dada para que el sueño se convierta en realidad y que el uruguayo se ponga la camiseta xeneize.

Incluso, el delantero ya sabría lo que recibirá de sueldo y solo resta su desvinculación en el Valencia para arribar como agente libre (la cual estaría encaminada) y que Boca libere un cupo de extranjero, algo que intenta con las posibles salidas de Jan Hurtado, Sebastián Villa y Óscar Romero.

De darse, claro está que Cavani llegaría al Xeneize para ser el 9 titular por encima de Miguel Merentiel, Darío Benedetto y Luis Vázquez, aunque este último podría ya no estar debido a que lo buscan desde Bélgica. Hoy por hoy, no está claro quien es el titular de estos tres para Jorge Almirón, porque si bien siempre que Benedetto estuvo bien físicamente, lo utilizó de entrada, en los últimos encuentros de Boca esto no sucedió, y tanto Merentiel como Vázquez fueron titulares por sobre el “Pipa”.

Ante esta situación, y con la factible llegada de Cavani para ser el indiscutido titular al menos a priori, el Diario Olé reveló la postura de Benedetto respecto a su futuro y como el arribo del killer charrúa podría cambiar su visión. El medio indicó que, según la confesión de alquien desde su entorno “la realidad es que si le traen a una figura como el uruguayo, el Pipa tiene decidido intentar buscar una salida de Boca“.

De esta manera, parece ser a priori que la convivencia entre Benedetto y Cavani no existiría, ya que de arribar el ex PSG y Manchester United, el Pipa buscará salir del Xeneize y marcharse a un nuevo destino en donde pueda tener los minutos deseados de entrada. ¿Será así?