En una jornada tranquila para Boca, el mercado de pases sigue retumbando en Brandsen 805 debido a los fuertes nombres que suenan como altas y bajas. Enterate de todo acá.

Liverpool quiere a Varela

El talentoso volante central xeneize se encuentra en carpeta del club de la Premier League y podría emigrar en el próximo mercado de pases ya que no es el único equipo interesado en contar con él. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros y Boca solo lo dejaría ir ante una oferta por ese monto.

Messi puede ponerse la camiseta de Boca en la despedida de Riquelme

Luego de confirmar que Leo Messi estará en su despedida, Juan Román Riquelme comenzó con un opertativo “seducción” para que el capitán campeón del mundo se ponga la camiseta de Boca en la misma. Primeramente, el vicepresidente xeneize reveló que su intención era que juegue para el equipo de la Selección Argentina que participará del partido homenaje, pero el periodista Leo Paradizo informó que “hay una gestión del club para que Messi se ponga la camiseta de Boca en la despedida de Riquelme”. ¿Lo logrará?

Julio Furch rompió el silencio sobre la chance de llegar a Boca

Tras saberse que fue ofrecido a Boca, el delantero de Atlas confesó: “Son sólo rumores que salieron no sé de dónde. Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer. Como dije recientemente, no he hablado con nadie. El año pasado también me hicieron una nota sobre lo que yo sentía por Boca Juniors, mi cariño. Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar. Me quedan seis meses de contrato, finaliza en diciembre”.

Boca espera tener una solución en cinco días respecto a Villa

En Boca confían en que podrán desprenderse de Sebastián Villa a través de una venta y creen que en cinco días comenzarán a tener noticias al respecto. Si bien la condena que recibió Sebastián Villa tacha muchos destinos posibles, en Boca confían en que podrán desprenderse definitivamente de él a partir de una venta que podría ser útil para salir a buscar nuevos refuerzos y esperan tener novedades al respecto a partir del 21 de junio, día en que abre el mercado de pases.

La justicia no puede impedir a Boca recibir una oferta para vender al jugador, sino que solo se limitaría a concederle o no el permiso de volver a salir del país a su regreso de Colombia. Cabe recordar que Villa tiene todavía otro juicio pendiente por abuso sexual con acceso carnal y que en caso de ser también declarado culpable le podría suponer una pena muy superior a la ya recibida, de hasta 15 años de prisión.

Rossi habló por primera vez sobre su salida de Boca

El arquero habló de cómo terminó de cerrar el préstamo al fútbol árabe mientras el Xeneize jugaba la Supercopa con Racing. Rossi había viajado con el plantel a Abu Dhabi para jugar la Supercopa con Racing y, notificado de que no iba a atajar más hasta que se terminara su contrato, apareció la oportunidad de Al-Nassr. “Lo de Arabia surgió el día anterior, yo tenía en la cabeza volver”, aseguró el 1. Esto, y mucho más, en la entrevista que le brindó a ESPN.