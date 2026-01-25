Es tendencia:
Lautaro Di Lollo marcó el primer gol de Boca en el Torneo Apertura 2026 frente a Deportivo Riestra

El defensor central se elevó, ganó de cabeza y gritó el primero para el Xeneize en el certamen de este primer semestre.

Por Agustín Vetere

Di Lollo marcó el gol de la victoria para Boca.
© GettyDi Lollo marcó el gol de la victoria para Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors abrió su participación en el Torneo Apertura 2026 al recibir a Deportivo Riestra en el marco de la Fecha 1. El combinado dirigido por Claudio Úbeda busca sus primeros puntos en lo que será un año exigente para los de azul y oro.

Luego de los dos partidos de pretemporada, el Xeneize jugó su primer partido oficial del año, nada menos que ante su público. A la espera de los primeros refuerzos, Sifón salió a la cancha con un equipo parecido al de los amistosos.

Boca fue protagonista durante todo el compromiso ante Riestra, pero no lograba ser efectivo en los últimos metros, con un Lucas Janson lejos de la pelota como único centrodelantero. Sin embargo, el Xeneize tuvo premio en el complemento.

En un trabajado partido, Boca logró marcar la primera diferencia recién a 10 minutos del final del partido. Tras un córner, Lautaro Di Lollo la mandó al fondo de la red con un potente cabezazo luego de elevarse y ganarle a dos de los defensores.

De esta manera, el centro de Leandro Paredes encontró a uno de sus compañeros y Boca jugó con mayor tranquilidad en los últimos minutos, aguantando la presión de Riestra, que no se quería ir con las manos vacías de la Bombonera. Finalmente, fue victoria por 1-0 para los locales.

