Este domingo 25 de enero se enfrentan Boca y Deportivo Riestra en La Bombonera, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro comienza a las 18.30 y podrá verse en vivo y en directo por TNT Sports. Además, el árbitro será Sebastián Zunino y en el VAR estará Ariel Penel.
Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: formación confirmada
El Xeneize y El Malevo inician oficialmente su camino en este 2026 midiendo fuerzas en La Bombonera.
FORMACIÓN DE BOCA CONFIRMADA
El periodista Emiliano Raddi confirmó que Boca jugará con Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Belmonte; Velasco, Janson y Zeballos.
Incendio frente a La Bombonera
Pasado el mediodía se registró un incendio en un restaurante frente a La Bombonera que requirió el trabajo de tres dotaciones de bomberos.
Ausencias importantes en Boca
El Xeneize llega con una gran cantidad de ausencias al estreno en el Torneo Apertura. Ante Deportivo Riestra, no podrán estar Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.
Así le fue a Boca en la pretemporada
Boca disputó dos partidos de preparación como parte de su pretemporada. El 14 de enero empató sin goles ante Millonarios de Colombia en La Bombonera. Cuatro días más tarde derrotó en San Nicolás 2-1 a Olimpia de Paraguay, encuentro en el que se lesionó Miguel Merentiel, con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte.
Boca quedó a un paso de cerrar el fichaje de Ascacíbar
En la previa del duelo ante Deportivo Riestra, Boca hizo avances importantes en las negociaciones con Estudiantes para cerrar el fichaje de Santiago Ascacíbar. La nueva oferta presentada por El Xeneize no incluye a ningún futbolista como parte de pago, por lo que la operación solo se concretaría con dinero, sin que se haya dado a conocer el monto.
Las autoridades del partido
Sebastián Zunino será el principal responsable de impartir justicia, asistido por Juan Pablo Belatti y Erik Grunmann como jueces de línea. Juan Cruz Robledo oficiará como cuarto árbitro, mientras que Ariel Penel será el encargado del VAR, asistido por Javier Delbarba como AVAR. (Foto de Getty).
La posible formación de Deportivo Riestra
El Malevo alinearía con Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Nicolás Sansotre o Mariano Bracamonte, Nicolás Watson, Pedro Ramírez o Yonatan Goitía, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas.
La posible formación de Boca
Claudio Úbeda tendría decidido salir a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.
Bienvenidos al minuto a minuto de Boca vs. Deportivo Riestra
El Xeneize y El Malevo inician sus caminos en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga. Seguí todo el minuto a minuto con BOLAVIP.
Palabra autorizada