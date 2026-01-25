Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: formación confirmada

Este domingo 25 de enero se enfrentan Boca y Deportivo Riestra en La Bombonera, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro comienza a las 18.30 y podrá verse en vivo y en directo por TNT Sports. Además, el árbitro será Sebastián Zunino y en el VAR estará Ariel Penel.

16:30hs FORMACIÓN DE BOCA CONFIRMADA El periodista Emiliano Raddi confirmó que Boca jugará con Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Belmonte; Velasco, Janson y Zeballos.

16:15hs Incendio frente a La Bombonera Pasado el mediodía se registró un incendio en un restaurante frente a La Bombonera que requirió el trabajo de tres dotaciones de bomberos. Tweet placeholder

16:00hs Ausencias importantes en Boca El Xeneize llega con una gran cantidad de ausencias al estreno en el Torneo Apertura. Ante Deportivo Riestra, no podrán estar Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

15:30hs Así le fue a Boca en la pretemporada Boca disputó dos partidos de preparación como parte de su pretemporada. El 14 de enero empató sin goles ante Millonarios de Colombia en La Bombonera. Cuatro días más tarde derrotó en San Nicolás 2-1 a Olimpia de Paraguay, encuentro en el que se lesionó Miguel Merentiel, con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte.

15:15hs Boca quedó a un paso de cerrar el fichaje de Ascacíbar En la previa del duelo ante Deportivo Riestra, Boca hizo avances importantes en las negociaciones con Estudiantes para cerrar el fichaje de Santiago Ascacíbar. La nueva oferta presentada por El Xeneize no incluye a ningún futbolista como parte de pago, por lo que la operación solo se concretaría con dinero, sin que se haya dado a conocer el monto.

15:10hs Las autoridades del partido Sebastián Zunino será el principal responsable de impartir justicia, asistido por Juan Pablo Belatti y Erik Grunmann como jueces de línea. Juan Cruz Robledo oficiará como cuarto árbitro, mientras que Ariel Penel será el encargado del VAR, asistido por Javier Delbarba como AVAR. (Foto de Getty).

15:03hs La posible formación de Deportivo Riestra El Malevo alinearía con Ignacio Arce; Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri; Nicolás Sansotre o Mariano Bracamonte, Nicolás Watson, Pedro Ramírez o Yonatan Goitía, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas.

15:01hs La posible formación de Boca Claudio Úbeda tendría decidido salir a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Alan Velasco.

15:00hs Bienvenidos al minuto a minuto de Boca vs. Deportivo Riestra El Xeneize y El Malevo inician sus caminos en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga. Seguí todo el minuto a minuto con BOLAVIP.