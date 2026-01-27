Lo quiso Marcelo Gallardo para River, jugó en Europa y fue ofrecido a Boca

Boca apretó el acelerador para incorporar a Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, y en vísperas del cierre del mercado de pases sigue trabajando para sumar más refuerzos y así ir detrás de la Copa Libertadores, que es el gran objetivo del año.

A raíz de las lesiones que sufrieron Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, en la Comisión Directiva apuntan los cañones a un delantero. Y a lo largo de las últimas horas, BOLAVIP confirmó que ofrecieron a un uruguayo que estuvo en el radar de Marcelo Gallardo para River.

Matías Arezo, que actualmente se encuentra en Peñarol y tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, fue acercado a Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado. El nacido en Montevideo, de 23 años, tiene pasado en el fútbol europeo, donde defendió la camiseta de Granada.

Por el momento, no hubo una respuesta hacia el entorno de Arezo, ya que Riquelme y Delgado están analizando la posibilidad de incorporarlo. Cabe destacar que, en el caso de avanzar por él, deberán desprenderse de un futbolista del plantel, ya sea a préstamo o venta al exterior, luego de la fecha del cierre del mercado para que se le habilite un cupo extra.

Matías Arezo, delantero de Peñarol que fue ofrecido a Boca. (Guillermo Legaria/Getty Images)

Las estadísticas de Matías Arezo

Actualmente, el futbolista uruguayo no comenzó con la temporada en el campeonato de su país, pero en lo que fue la última temporada afrontó un total de 48 partidos y marcó 18 goles, además de que aportó 6 asistencias en los 2.643 minutos que presenció.

¿Boca tiene libre el cupo de extranjeros?

La incorporación de Ángel Romero, generó muchísima repercusión en el mundo Boca. Principalmente, por la cantidad de futbolistas no nacidos en Argentina que forman parte del plantel dirigido por Claudio Úbeda.

Actualmente, los únicos futbolistas que cuentan como extranjeros son Ander Herrera, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Williams Alarcón, quien está próximo a conseguir la doble nacionalización. Una vez que la obtenga, liberará un cupo, algo que, en mayo de 2025, logró Miguel Merentiel.

