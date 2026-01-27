Tras cerrar a Ascacibar y Ángel Romero, Boca sigue en el mercado y vuelve a la carga por un delantero

Después de haber jugado los amistosos y su primer partido en el Torneo Apertura sin caras nuevas, Boca cerró dos refuerzos importantes en cuestión de horas. Este martes, Ángel Romero y Santiago Ascacibar se hicieron la revisión médica antes de firmar su contrato para sumarse al plantel de Ubeda.

Luego de haberle dedicado varias semanas a la fallida negociación por Marino Hinestroza, parecía que el mercado de pases del Xeneize no iba a tener muchas novedades. Sin embargo, no solo cerró dos nombres fuertes, sino que va en busca de más incorporaciones.

Boca podría insistir por Cuello

Más allá del arribo de Romero, Boca sigue pensando en sumar a un delantero goleador. Con Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez lesionados, el club de la Ribera se estrenó en el Apertura con Janson de 9 y es por eso que sigue en busca de un atacante. Según pudo saber Bolavip, Riquelme podría volver a la carga por Alexis Cuello.

Cabe recordar que el equipo de la Ribera había desistido de contratar al hombre de San Lorenzo luego de la negativa ante su última oferta, que fue de 3 millones de dólares por el 60% del pase. Su cláusula de rescisión es de 6 millones.

¿Puede llegar un extremo?

En el inicio del mercado de pases, Boca salió decidido a buscar a Marino Hinestroza, considerando que sumar un extremo era importante para la temporada 2026. Sin embargo, luego de la frustrada llegada del colombiano, no aparecieron otros nombres en el radar.

El Xeneize no solo no sumó a un jugador en ese rol, sino que ahora se desprendió de Brian Aguirre, que se fue cedido a Estudiantes. Con este panorama, no se descarta la llegada de un futbolista desequilibrante pensando en lo que viene.

