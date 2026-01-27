Es tendencia:
Navarro Montoya destacó a Di Lollo y lo puso en la lista de la Selección Argentina para el Mundial: “La próxima gran venta”

El defensor de 21 años le dio al Xeneize su primer triunfo en el Apertura, ya es indiscutible para Úbeda y aumenta su cotización.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor marcó el primer gol de Boca en el Apertura 2026.
© AFP via Getty ImagesEl defensor marcó el primer gol de Boca en el Apertura 2026.

Boca tuvo un estreno cuanto menos incómodo en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, con faltante de delanteros para afrontar el partido ante Deportivo Riestra, que además salió decidido a raspar y no dejar jugar. El encargado de resolverlo fue Lautaro Di Lollo, que sacando provechó de la gran pegada de Leandro Paredes le metió la cabeza al triunfo y registró el primer gol del Xeneize en el torneo.

El defensor central de 21 años que logró afianzarse incluso cuando le tocó competir con jugadores de experiencia como Marcos Rojo, ahora en Racing, y Nicolás Figal, ya había sido determinante en el área rival en el Torneo Clausura marcando el gol del empate ante Unión en la segunda fecha y el que abrió el marcador en Mar del Plata ante Aldosivi en la séptima.

Su gran juego aéreo en las dos áreas sumado a la seguridad que ha ido ganando en el mano a mano volvieron a Di Lollo un titular indiscutible para Claudio Úbeda y a su vez le valieron el elogio de un histórico del club que hasta se ilusionó con verlo disputar la Copa del Mundo a mediados de año.

Lautaro Di Lollo será la próxima gran venta de Boca“, vaticinó desde su cuenta de X Carlos Fernando Navarro Montoya, arquero que defendió el arco Xeneize entre 1988 y 1997. Y agregó: “Además de ser gran candidato a estar en la lista final de Scaloni para el Mundial.

¿Cuánto vale Lautaro Di Lollo hoy?

Navarro Montoya considera que Lautaro Di Lollo será la próxima gran venta de Boca y aunque no esté en los planes de momento verlo partir es oportuno conocer cuál es su actual valor de mercado. Según la última actualización de Transfermarkt, la cotización del defensor de 21 años es de 6 millones de euros, posiblemente muy inferior a lo que el ex arquero consideraría justo para venderlo.

Contra Riestra, el 9 de Boca terminó siendo Di Lollo: no exagero si digo que puede venderlo en más de 20 millones

¿Hay vacantes en la Selección Argentina para Di Lollo?

En vistas a la recuperación y el gran nivel demostrado por Lisandro Martínez desde su regreso, que era el defensor que Lionel Scaloni estaba esperando para empezar a definir con qué defensores asistir al próximo Mundial, no habría demasiadas chances para Lautaro Di Lollo, quien ni siquiera ha integrado todavía una convocatoria.

Nicolás Otamendi, Cuti Romero y Leonardo Balerdi también consolidados, las vacantes disponibles parecían discutirse entre Marcos Senesi, Facundo Medina e incluso Lautaro Rivero del ámbito doméstico. También Juan Foyth era opción, pero viene de sufrir jugando para Villarreal una rotura del tendón de Aquiles que, por tiempos de recuperación, lo dejó afuera de la Copa del Mundo.

