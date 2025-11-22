Con 3 regresos clave y 1 borrado: los convocados de Boca para recibir a Talleres por el Torneo Clausura

En Boca Juniors ya no hay misterios de cara al encuentro ante Talleres. El Xeneize tiene todo listo para su partido de octavos de final del Torneo Clausura 2025, que se llevará a cabo este domingo a las 20 en La Bombonera. Claudio Úbeda ya confirmó a los convocados.

La lista vuelve a ser de 24 jugadores y, si bien fue publicada este sábado, la concentración comenzó en la noche del viernes. El entrenador del Xeneize metió mano en la nómina que presentó para recibir a Tigre y confirmó tres vueltas importantes.

Las buenas noticias son los retornos de Lautaro Di Lollo y Milton Giménez. El defensor ya cumplió con la fecha de suspensión y el delantero ya se limpió de tarjetas (tenía 4 en el último encuentro y por eso lo cuidaron) para poder jugar sin precauciones ante el equipo de Carlos Tevez.

Otra novedad es el regreso de Rodrigo Battaglia, que se había desgarrado el sóleo de la pierna derecha luego de la derrota ante Belgrano (18 de octubre) y está listo para volver. Si bien era titular al momento de su lesión, ocupará un lugar en el banco de suplentes.

En cuanto a las bajas, Úbeda decidió sacar de la lista a Mateo Mendía y Valentino Simoni, dos que habían sido incluidos ante el Matador por las ausencias mencionadas. Además, la determinación más fuerte fue la de prescindir de los servicios de Lucas Janson, que no aparece en la lista por primera vez en mucho tiempo.

Los convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios. Delanteros: Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

La probable formación de Boca para enfrentar a Talleres

A la espera de la confirmación de Úbeda, Boca Juniors podría formar el domingo con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Exequiel Zeballos, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

El partido se jugará este domingo 23 de noviembre a partir de las 20 en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Sebastián Zunino y la transmisión oficial estará a cargo de TNT Sports Premium.

