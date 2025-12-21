Mientras todos los focos apuntan a las posibles compras que puede hacer Boca en este mercado de pases, hay un factor que no se está teniendo en cuenta. Como habitualmente sucede, los futbolistas que estaban a préstamo en otros equipos deben regresar al dueño de su pase y esa es la suerte con la que ahora corren dos protagonistas: Norberto Briasco y Nicolás Orsini.

Claro que los cañones de Juan Román Riquelme tienen como objetivo incorporar jugadores de jerarquía que mejoren el plantel y brinden un salto de calidad para competir fuertemente en la Copa Libertadores 2026, por lo que deben ser de renombres. Sin embargo, también se debe considerar la opción de estos delanteros que podrían tener un rol secundario en el equipo.

Lo cierto es que Briasco y Orsini ya regresaron a Boca, luego de que hayan finalizados sus respectivos préstamos en distintos clubes. Sin embargo, la postura en Casa Amarilla es mucho más que contundente: no serán tenidos en cuenta y deben buscarse un nuevo destino. Así las cosas, ninguno de los atacantes tendrá lugar en el plantel durante la próxima temporada que promete mucho.

Norberto Briasco y Nicolás Orsini, futbolistas de Boca Juniors. (Getty Images)

Con las presencias de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez como centrodelanteros, Exequiel Zeballos y Brian Aguirre como extremos, más la inminente llegada de Marino Hinestroza, son nulas las chances que tendrán Briasco y Orsini con la camiseta azul y oro. Es por eso que ya fueron informados que deben acercar ofertas para concretar una salida en este verano.

Cabe recordar que Orsini viene de estar todo el 2025 en Platense, donde se consagró campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, no fue su primera cesión, debido a que desde mediados de 2023 hasta finales de 2024 estuvo a préstamo en Unión de Santa Fe, donde no encontró su mejor versión. Vale resaltar que Boca pagó 1,5 millones de euros por su pase a mitad de 2021.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Orsini, delantero argentino durante su estadía en Platense. (Getty Images)

ver también La reacción de Boca con Miguel Borja tras su llegada a Cruz Azul en este mercado de pases

Por otro lado, Briasco viene de jugar en Gimnasia y Esgrima de La Plata. A mediados de 2024 y completamente marginado del equipo, pasó al Lobo a través de una cesión con un año y medio de duración. Flojos rendimientos individuales y conflictos extrafutbolísticos no le jugaron una buena pasada. Es bueno aclarar que Boca desembolsó 3 millones de euros por su pase a mitad de 2021.

DATOS CLAVE

Norberto Briasco y Nicolás Orsini , futbolistas pertenecientes a Boca Juniors, regresan de sus respectivos préstamos en Gimnasia y Platense.

y , futbolistas pertenecientes a Boca Juniors, regresan de sus respectivos préstamos en Gimnasia y Platense. A pesar de que ambos atacantes deben presentarse en Boca Predio el próximo 2 de enero, la dirigencia ya les comunicó que deberán buscarse un nuevo club .

. Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Brian Aguirre y la inminente llegada de Marino Hinestroza, serían las variantes de ataque de Boca en 2026.

Publicidad