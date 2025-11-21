La inesperada decisión de Úbeda para el cruce con Talleres: el jugador de Boca que borrará de los convocados tras 6 meses

Este domingo, Boca se enfrenta con Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en lo que será un duelo de eliminación directa en La Bombonera. Con ese panorama en la cabeza, Claudio Úbeda tomó una contundente decisión con un jugador del plantel y resolvió marginarlo para este encuentro que podría ser el último del año para el Xeneize, en caso de desenlace negativo.

Después de acumular 4 victorias consecutivas, incluido el triunfo en el Superclásico ante River, el conjunto de la ribera clasificó primero en la zona A y también aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026. Pero poco le importó eso al director técnico que, para este cotejo ante los cordobeses, desistió de concentrar a un futbolista para que esté disponible el domingo.

Lo cierto es que, por decisión de Úbeda, Lucas Janson no está entre los convocados después de 6 meses. De esta manera y en sentido contrario a lo que ocurrió en este último tiempo, el delantero no será parte del banco de suplentes en el compromiso frente a Talleres. Habitualmente, es una de las variantes con las que cuenta el entrenador en caso de querer modificar la zona ofensiva.

Lucas Janson, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

Para recordar la última vez que Janson no integró la nómina de convocados de Boca para un partido oficial, hay que remontarse al 19 de mayo. En aquella jornada el Xeneize cayó 1-0 ante Independiente, también por los octavos de final del campeonato doméstico, tal como ocurre en esta ocasión. Desde aquel día hasta hoy, incluyendo el Mundial de Clubes 2025, siempre estuvo.

Cabe destacar que el ex Vélez, que Boca compró a mediados de 2023 por 2,75 millones de euros, tiene vínculo vigente durante dos temporadas más, es decir que su contrato vence en diciembre de 2027. Desde su arribo a la institución, Janson disputó un total de 47 partidos oficiales, entre los que consiguió anotar 3 goles y repartir 1 asistencia, además de no conseguir ningún título.

Publicidad

Publicidad

Lucas Janson, delantero de Boca Juniors. (Getty Images)

En definitiva, el atacante de 31 años sale de la lista de concentrados, al igual que también lo hacen Mateo Mendía y Valentino Simoni. Esto está directamente relacionado a que regresan tres piezas fundamentales para Úbeda: Rodrigo Battaglia, Lautaro Di Lollo y Milton Giménez. Por ese motivo, Janson quedó marginado por el entrenador del Xeneize para este compromiso ante Talleres.

DATOS CLAVE

El DT Claudio Úbeda decidió marginar al delantero Lucas Janson de la lista de convocados de Boca Juniors para el partido de octavos de final ante Talleres .

decidió al delantero de la lista de convocados de para el partido de octavos de final ante . Janson no estaba fuera de una convocatoria desde hace 6 meses , desde el partido ante Independiente el 19 de mayo (también por octavos de final).

no estaba fuera de una convocatoria desde hace , desde el partido ante el (también por octavos de final). Lucas Janson llegó a Boca a mediados de 2023 por 2,75 millones de euros y lleva 47 partidos con 3 goles y 1 asistencia.

Publicidad

Publicidad