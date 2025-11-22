Boca hoy: convocados vs. Talleres, Úbeda borró a Janson y más

La jornada del sábado 22 de noviembre tiene a Boca preparado para recibir a Talleres. El plantel pasó la noche concentrado, entrenó y se guardará nuevamente hasta que le toque viajar a La Bombonera para recibir al equipo de Carlos Tevez el domingo a las 20.

Los regresos de los suspendidos y de Rodrigo Battaglia, la decisión de Claudio Úbeda de no citar a Lucas Janson y el pedido del Mono Navarro Montoya para que se le sume una estrella al club son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera.

Los convocados de Boca para recibir a Talleres

En Boca Juniors ya no hay misterios de cara al encuentro ante Talleres. El Xeneize tiene todo listo para su partido de octavos de final del Torneo Clausura 2025, que se llevará a cabo este domingo a las 20 en La Bombonera. Claudio Úbeda ya confirmó a los convocados.

La lista vuelve a ser de 24 jugadores y, si bien fue publicada este sábado, la concentración comenzó en la noche del viernes. El entrenador del Xeneize metió mano en la nómina que presentó para recibir a Tigre y confirmó tres vueltas importantes.

Janson, borrado

Por decisión de Úbeda, Lucas Janson no está entre los convocados después de 6 meses. De esta manera y en sentido contrario a lo que ocurrió en este último tiempo, el delantero no será parte del banco de suplentes en el compromiso frente a Talleres. Habitualmente, es una de las variantes con las que cuenta el entrenador en caso de querer modificar la zona ofensiva.

Para recordar la última vez que Janson no integró la nómina de convocados de Boca para un partido oficial, hay que remontarse al 19 de mayo. En aquella jornada el Xeneize cayó 1-0 ante Independiente, también por los octavos de final del campeonato doméstico, tal como ocurre en esta ocasión. Desde aquel día hasta hoy, incluyendo el Mundial de Clubes 2025, siempre estuvo.

Navarro Montoya pidió sumar otra estrella para Boca

Más allá de los dirigentes de los clubes de Primera División, que según se comunicó desde AFA aprobaron de manera unánime la determinación, el fútbol argentino en general se vio sorprendido por la adjudicación a Rosario Central del título de campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual.

También llegaron los primeros reclamos desde aquellos clubes que de haberse aprobado una reglamentación similar con anterioridad hubiesen podido sumar un título más a sus tribunas. Así lo manifestó desde sus redes sociales Fernando Navarro Montoya, ex arquero que pidió en AFA por el reconocimiento de una nueva estrella para Boca haciendo referencia a una campaña que ya tiene más de 30 años.