En el marco del partido correspondiente a la revancha de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca perdió 2 a 1 contra Cruzeiro de Brasil en condición de visitante, y tras caer por 5 a 4 en la tanda de penales, quedó eliminado del certamen continental.

De esta manera, el Xeneize solamente sigue en dos competencias de aquí al fin de la temporada, y ambas son en el ámbito local. A pesar de esto, el elenco dirigido por Diego Martínez, que aún no fue campeón en el 2024, puede lograr tres títulos en esta temporada.

Liga Profesional 2024

Con 17 unidades, Boca actualmente se encuentra ubicado en el 8vo puesto del certamen local, a 6 puntos del primero, Huracán. El camino para ganar este título es largo, ya que recién van disputadas 11 de las 27 fechas. Sin tener competencia oficial, el Xeneize apuntará todos los cañones a ganarla tras dos años.

La última vez que la ganó, fue en 2022, cuando en una fecha final para el infarto, empató contra Independiente, pero gracias a la victoria de River como visitante frente a Racing, logró consagrarse campeón local.

Copa Argentina 2024

En este certamen el Xeneize se encuentra en la llave de octavos de final, donde se enfrenta a Talleres de Córdoba. Para consagrarse campeón de esta Copa que no la gana desde el 2021, deberá ganar cuatro partidos, el mencionado de octavos, los de cuartos, la semifinal y la final.

Del lado del cuadro de Boca, aparecen equipos importantes, ya que en caso de pasar de ronda se enfrentará a Gimnasia de La Plata, y en una hipotética semifinal se cruzaría contra Vélez o Independiente. En cuanto a una posible final, se podría enfrentar contra Central Córdoba de Santiago del Estero o Huracán.

Trofeo de Campeones 2024

Ganar este título no será fácil para el Xeneize, ya que para jugar esta final, primero deberá ganar la Liga Profesional. Si no logra consagrarse campeón de la liga, no accederá a jugar por este trofeo a partido único contra Estudiantes de La Plata, que ganó la Copa de la Liga Profesional.

Las dos finales contra River que le deben a Boca

Supercopa Argentina

La primera de las finales que le deben a Boca tiene que ver con la Supercopa Argentina 2020. A este certamen se clasificó, justamente, por ganar la Superliga 2019/2020, mientras que el Millonario se alzó con la Copa Argentina 2019.

Trofeo de Campeones

Paralelamente, la segunda final que menciona Riquelme tiene que ver con el Trofeo de Campeones 2020. A esta cotejo, el Xeneize accedió por ganar tanto la Superliga 2019/2020 como la Copa Maradona 2020. Chocará con River, que eliminó previamente a Banfield en el desempate.