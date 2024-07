Los puntajes de Boca vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional 2024: Jugador x Jugador

Sergio Romero (5,5): Sin responsabilidad en los goles de Defensa y Justicia, el arquero del Xeneize se mostró firme en el juego aéreo y tuvo una buena atajada para mantener en partido a su equipo.

Dylan Gorosito (5): El lateral derecho hizo su debut como profesional y completó una performance discreta. Intentó ser alternativa a la hora de atacar, y sufrió por la banda los ataques de Galván. Fue reemplazado en el entretiempo.

Lautaro Di Lollo (4,5): Flojo partido del defensor central que perdió más de lo que ganó en los duelos con Miritello. No salió a achicar en el gol de Molinas.

Gary Medel (4,5): En su vuelta a Boca, el central chileno no mostró seguridad a la hora de defender, y también sufrió en los duelos con Miritello. En línea de 3 pudo acomodarse, y fue reemplazado sobre el final del partido.

Gary Medel tuvo su reestreno en Boca. (Foto: IMAGO/Fotobaires).

Lautaro Blanco (6): El lateral izquierdo fue de lo mejor del Xeneize en Varela. Aportó en ataque, no sufrió sobresaltos en defensa. Armó un buen tándem con Aguirre y exigió a Fiermarín con un buen remate en el primer tiempo.

Pol Fernández (7): Buen partido del volante de Boca. Manejó los hilos del partido y tuvo una importante recuperación en el nacimiento del segundo gol. Por momentos, fue una rueda de auxilio jugando como stopper.

Milton Delgado (5): El juvenil tuvo una pobre presentación. Molinas jugó a su espalda y lo sufrió durante su estadía en la cancha. Salió en la foto del segundo gol tras salir mal a cortar. Fue reemplazado en el entretiempo.

Tomás Belmonte (4,5): El ex Toluca no tuvo el mejor de los debuts en Boca. No gravitó en la mitad de cancha y se durmió con la marca de Ramos Mingo en el primer gol de Defensa.

Brian Aguirre (6): Interesante estreno del extremo. Jugó como volante por izquierda y formó una interesante dupla con Blanco en el ataque. Intentó más de lo que concretó.

Miguel Merentiel (6,5): Tuvo poca participación pero fue importante. Anotó el primer empate con un buen remate desde el punto de penal, y asistió de gran manera a Milton Giménez en el segundo gol.

Miguel Merentiel pidió perdón tras marcarle a Defensa y Justicia. (Foto: IMAGO/Fotobaires).

Milton Giménez (6): Luchó con los centrales e intentó bajar para formar parte del circuito de juego sin demasiado éxito. Con ayuda de Kevin Gutierrez, marcó el empate final para Boca.

Ingresaron:

Jabes Saralegui (6,5): Ingresó en el entretiempo y le cambió la dinámica en la mitad de cancha al equipo. Fue una buena variante por la banda derecha y con un buen remate de afuera del área generó peligro en el arco rival.

Mateo Mendia (6): Entró para formar una línea de 3, ayudó al equipo a acomodarse en defensa y no sufrió demasiados sobresaltos.

Frank Fabra (-): Entró a falta de 10 minutos para el final del partido y no tuvo participación.

Exequiel Zeballos (-): Escasos minutos en cancha para el Changuito, que ingresó por Merentiel

Ariel Molas (-): Ingresó sobre el final del partido y no tuvo protagonismo.