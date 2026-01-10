El juvenil de Boca que podría salir cedido a otro equipo que jugará la Copa Libertadores

En los próximos días, Boca podría reforzar a un equipo que será rival directo no solo en el ámbito doméstico sino también en la Copa Libertadores que es el gran objetivo para la presente temporada. Mientras espera por la llegada de más refuerzos tras asegurar el arribo de Marino Hinestroza, El Xeneize tiene todavía abiertas sus puertas a algunas salidas que podrían concretarse en los próximos días.

Una de ellas es la del juvenil Santiago Dalmasso, quien desde finales del año pasado es pretendido por Platense, campeón del Torneo Apertura 2025 y por eso representante del fútbol argentino en el máximo certamen continental para este 2026.

El mediocampista de 21 años, que tuvo destacadas actuaciones en la Reserva que conduce Mariano Herrón y contrato con el club hasta diciembre de 2029, solo contabilizó 20 minutos de acción en Primera División, repartidos en tres encuentros diferentes, y saldría cedido rumbo al Calamar en busca de mayor rodaje.

El acuerdo entre Boca y Platense por Santiago Dalmasso se llevaría adelante a través de un préstamo por un año y las negociaciones están muy encaminadas para que así suceda. Además, el equipo de Vicente López están interesados también en Camilo Rey Domenech y el capitán de la Reserva Mateo Mendia.

Dalmasso solo suma 20 minutos de juego en Primera División.

Las tres apariciones de Dalmasso en Primera División

El debut de Santiago Dalmasso en la Primera División de Boca fue jugando Copa Sudamericana, ingresando para disputar los últimos 4 minutos del duelo ante Independiente del Valle que terminó con empate sin goles en Ecuador, en julio de 2024.

En el ámbito doméstico jugó 5 minutos ante Godoy Cruz en La Bombonera el 6 de noviembre de 2024, partido que terminó con goleada 4-1 para el Xeneize; y su última aparición con el primer equipo fue el 4 de mayo del año pasado, acumulando 11 minutos ante Tigre en el partido que terminó con empate 1-1 en condición de visitante.

