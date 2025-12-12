La salida de tres jugadores de Boca sería clave para que Riquelme cierre a Paulo Dybala como refuerzo

Que Boca quiere sumar a Paulo Dybala en sus filas no es ninguna novedad. Qué equipo del mundo no querría tener un jugador de sus características en su plantel. Lo que tampoco es una novedad es que el cordobés es hincha del club y que Leandro Paredes, íntimo amigo suyo, es hoy el capitán y referente del Xeneize.

Todas estas cuestiones, además de la incertidumbre sobre su futuro en Roma, alimentan los rumores acerca de un posible arribo de la Joya a Boca durante el 2026. Tanto Juan Román Riquelme como Marcelo Delgado -hoy mánager del club- desean que Dybala juegue en el club de la Ribera y que sea un refuerzo como el de Paredes, que rompa el mercado argentino y sudamericano.

Lo cierto es que, para este mercado de principios de año, parece complejo que el mediapunta campeón del mundo cruce el charco, pero a mediados del 2026 la situación se vuelve altamente factible. Según pudo saber BOLAVIP, en junio del año próximo, cuando Paulo Dybala se convierta en agente libre, su llegada a Boca es altamente viable debido a que Riquelme ya ideó un plan para poder pagar su salario europeo.

Resulta que Boca se deshizo de varios salarios que oscilaban entre los más altos del plantel con las salidas recientes de Marcos Rojo, Sergio Romero y la más actual con el adiós definitivo a Frank Fabra. Gracias a los millones por año que el club se ahorrará sin esos contratos elevados, el Xeneize hará caja para poder brindarle a Paulo Dybala el salario acorde para convertirse en refuerzo.

Además, el hecho de que Edinson Cavani y Ander Herrera tengan vigencia contractual hasta fines del 2026 también le dejaría margen a Boca para reducir su masa salarial.

De acuerdo al periodista Facundo Pérez, del propio canal de Boca, Riquelme ya tiene el dinero separado para pagar el contrato de Dybala si finalmente se establecen conversaciones para que arribe en el mercado de mitad de año de 2026. Incluso, en DSports, la fuente citada informó que JRR ya tiene planificado el monto exacto que le puede ofrecer a Paulo como contrato. ¿Se encamina la unión entre la Joya y Boca?

Marcelo Delgado habló de la posibilidad de sumar a Paulo Dybala

El pasado miércoles, Marcelo Delgado, hombre de máxima confianza para Juan Román Riquelme en la dirigencia, se refirió a esta situación. “Es una mezcla de sueño, ilusión y realidad”, comenzó diciendo en diálogo con Radio La Red.

Y continuó: “Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo si existe la posibilidad. Lo único que se es que en junio del próximo año se le vence el contrato, así que después será él quien evaluará y nosotros veremos qué es lo que sucede”.

En Italia reconocen que Dybala podría irse de Roma

En las últimas semanas, en Italia aseguraron que su contrato con el club capitalino, que vence en julio del 2026, podría no ser renovado. “Demasiadas lesiones y la renovación se complica“, entiende el medio Il Messaggero, que señala también que desde que está en Roma, Paulo Dybala se ha perdido ya 58 partidos, a los cuales hay que sumarle los próximos siete, tras volver a lesionarse, y agrega que “el club aún no ha iniciado negociaciones con su representante“.

La calidad del jugador es indiscutible, pero sufre numerosos problemas musculares, y el club está dividido entre quienes no quieren ni oír hablar de una renovación y quienes no quieren perder la clase del joven de Laguna Larga“, explica el medio. Que completa la información explicando: “Lo que importa es la determinación de la Roma, que hasta la fecha no ha iniciado ninguna negociación con su agente ni con su club respecto a la renovación. Su contrato expira en junio de 2026, y la posibilidad de una ruptura a final de año es cada vez más real“.

Paredes ya reveló que Dybala quiere jugar en Boca

Leandro Paredes regresó a Boca a mediados de este 2025 con el objetivo de darle un salto de calidad al equipo, y con el Xeneize clasificado a la Copa Libertadores 2026, crece la ilusión de ver a Paulo Dybala vistiendo la camiseta azul y oro ante su presente en Roma.

“Me encantaría [que venga a Boca] por la clase de jugador que es, por la clase de persona que es, para él sería un sueño, pero no me meto en las decisiones de los demás”, había declarado el propio Paredes ante la posibilidad de que su compañero de Selección y excompañero en Roma se sume al plantel Xeneize.

