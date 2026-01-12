Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

En una nueva semana de pretemporada bajo el mandato de Claudio Úbeda, Boca sigue trabajando en la llegada de refuerzos y quiere cerrar el arribo de Alexis Cuello y Marino Hinestroza. Además, Tomás Fernández se marchó en condición de libre.

Tomás Fernández se fue libre de Boca

Tras dos temporadas a préstamo en San Martín de San Juan, en las que logró el ascenso a la Liga Profesional y luego perdió la categoría, el delantero surgido de Boca, Tomás Fernández, no renovó su contrato con el elenco de la Ribera y se quedó con el pase en su poder.

Debido a esto, el delantero que es recordado en el mundo Boca por una patada que recibió en un entrenamiento por parte de Pablo Pérez, y que derivó en la expulsión del volante en la práctica, se convirtió en nuevo refuerzo de Aldosivi de Mar del Plata, equipo que arranca comprometido en la lucha por la permanencia.

Boca no largará a Rey Domenech

Todo indicaba que iba a ser una de las grandes apariciones en 2025, pero la historia terminó de otra manera. Tras su prometedor debut en enero, Camilo Rey Domenech acumuló varios partidos en la primera parte del año pero una extraña lesión le hizo perder mucho terreno en Boca. Y ahora, cuando todos los caminos conducían a un préstamo, se tomó una fuerte decisión desde el club.

Una vez recuperado y en óptimas condiciones físicas, además de ser citado para realizar la pretemporada con el plantel profesional bajo las órdenes de Claudio Úbeda, el volante central recibió dos ofertas: Tigre y Platense. Sin embargo, pese a que se esperaba que sea cedido por una temporada para que sume rodaje de Primera División, desde el Xeneize cambiaron la postura con el jugador.

El plan de Boca para recuperar a Rodrigo Battaglia

En la pretemporada en el predio de Ezeiza, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, no solo buscará darle su impronta al equipo, sino que también intentará potenciar el nivel de algunos futbolistas que terminaron el año como suplentes, ya sea por rendimiento o lesiones.

Uno de los nombres que busca recuperar Úbeda es el de Rodrigo Battaglia, el mediocampista central que llegó a principios del año pasado, y que bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo fue considerado como uno de los titulares indiscutidos.