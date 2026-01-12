Desató la ira de Pablo Pérez en una práctica, se fue libre de Boca y reforzará a un equipo comprometido con el descenso

Tras dos temporadas a préstamo en San Martín de San Juan, en las que logró el ascenso a la Liga Profesional y luego perdió la categoría, el delantero surgido de Boca, Tomás Fernández, no renovó su contrato con el elenco de la Ribera y se quedó con el pase en su poder.

Debido a esto, el delantero que es recordado en el mundo Boca por una patada que recibió en un entrenamiento por parte de Pablo Pérez, y que derivó en la expulsión del volante en la práctica, se convirtió en nuevo refuerzo de Aldosivi de Mar del Plata, equipo que arranca comprometido en la lucha por la permanencia.

En condición de libre, el futbolista de 27 años firmó su contrato con el Tiburón por una temporada y ya se encuentra a las órdenes de Guillermo Farré para iniciar la pretemporada. Cabe destacar que antes de llegar a Mar del Plata estuvo cerca de ser refuerzo de Colón de Santa Fe, pero la operación se cayó.

Esta será la segunda temporada en la que el delantero jugará en la Primera División del fútbol argentino. Previo a esto su carrera se desarrolló en la Primera Nacional, con pasos por Agropecuario, Tigre y San Martín, más dos préstamos a la liga de Uruguay, donde jugó en Cerro Largo y Deportivo Maldonado.

Ahora, en el Tiburón, Fernández compartirá plantel con otro ex Boca, ya que el elenco marplatense se reforzó con Axel Werner, el arquero que quedó libre de Rosario Central y que tuvo un paso por el Xeneize entre 2016 y 2017, en donde ganó un campeonato a nivel local.

Durante el último año, el delantero fue uno de los puntos más altos del Santo Sanjuanino, ya que convirtió 4 goles y aportó 3 asistencias en 23 partidos disputados entre Torneo Apertura y Clausura. Además, uno de estos tantos se lo hizo a Aldosivi, su nuevo club.

La vez que Tomás Fernández desató la furia de Pablo Pérez

En mayo de 2017, previo a hacer su debut con el primer equipo, Fernández subió a entrenar con el plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Allí tuvo una buena performance y volvió loco a Pablo Pérez, uno de los referentes de aquel entonces.

Luego de una disputa en la que el mediocampista no le pudo sacar la pelota, Pérez, visiblemente molesto, le pegó una dura patada a la altura del tobillo y el entrenador Barros Schelotto paró la práctica para pedirle que se retire del partido, ya que pudo lastimar a su compañero.

