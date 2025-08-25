La tajante decisión de Riquelme sobre la designación de un nuevo mánager para Boca

Hace solamente algunas semanas, Juan Román Riquelme tomó la contundente decisión de disolver el Consejo de Fútbol y, por ende, las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna como empleados de la institución. Luego de aquel cambio, se esperaba que Boca contrate un nuevo mánager para ocupar el sitio vacante que dejaron ambos ex futbolistas del club tras haber renunciado.

Sin embargo, al mismo tiempo que el Xeneize sumó dos victorias de manera consecutiva y el foco pasó a estar puesto en la recuperación del equipo, la llegada de un nuevo líder futbolístico pareciera haber quedado en stand by. Cabe destacar que actualmente el único sobreviviente del ente es Marcelo Delgado, que está a cargo de las mismas funciones que anteriormente.

Si bien en un momento José Néstor Pékerman y Carlos Fernando Navarro Montoya picaban en punta como los principales candidatos a pelear por un lugar como futuros mánager, lo cierto es que no se iniciaron gestiones para concretarlo. Con el paso del tiempo, la posibilidad de reestructurar la función empezó a disminuir lentamente y podría quedar en el olvido.

José Néstor Pékerman, experimentado director técnico que podría convertirse en mánager. (Getty Images)

En las últimas horas, se dio a conocer que es real la chance de que Boca continúe de la misma manera que en la actualidad, a pesar de las recientes salidas de Serna y Cascini con el fin del Consejo de Fútbol. Además, la información más latente es que no sería un cambio de un día para el otro sino que en caso de buscar una mánager se hará tomando el tiempo suficiente.

Las posturas de Pékerman y Navarro Montoya

Ante un eventual llamado de Riquelme para proponerle sumarse al día a día de Boca en la función de mánager, el ex entrenador de la Selección Argentina y de Colombia ya expresó su clara postura. En caso de estar a cargo de la Secretaría Técnica y con Delgado como principal ladero, Pékerman ve con buenos ojos la posibilidad de reinsertarse en el fútbol en esta nueva función.

A su vez, del lado opuesto la tendencia es muy similar. El arquero que marcó una época en el Xeneize, espera la oferta del presidente para escuchar y negociar las cuestiones futbolísticas. Navarro Montoya no solo está abierto a una experiencia desde otro rol en el conjunto de la ribera, sino que además fue elogioso en reiteradas ocasiones con la dirigencia que comanda el ídolo.

