Desde hace tiempo, Lucas Blondel viene transitando una auténtica pesadilla en Boca Juniors. Sucede que el lateral derecho quedó completamente marginado en la consideración de Claudio Úbeda, posicionándose por detrás de otros nombres propios que se desempeñan en su mismo sector como Juan Barinaga y Marcelo Weigandt.

En ese contexto, Juan Román Riquelme y compañía comenzaron a anhelar un alejamiento del carrilero de 29 años de edad, surgido de las divisiones inferiores de Atético de Rafaela y con pasado también en Tigre. Así fue como otro equipo de la Liga Profesional como Huracán se interesó de manera contundente en sus servicios.

Desde hace varios días, el elenco del barrio porteño de Parque de los Patricios comenzó gestiones para finiquitar el desembarco de Blondel, que no juega un partido oficial con el Xeneize desde 2025. Y, según pudo saber BOLAVIP, en las últimas horas existieron grandes avances para que la operación se concrete de forma inminente.

De no mediar imprevistos, esta misma semana, Blondel dejará Boca para sumarse a Huracán por intermedio de una cesión a préstamo por un año. Una operación que es bien vista por todas las partes, ya que el jugador que supo estar convocado para la Selección de Suiza necesita tener rodaje y continuidad para no estancarse.

Blondel, relegado en Boca. (Foto: Instagram)

Paralelamente, la partida de Blondel a Huracán le abre la posibilidad al club de La Ribera de un cupo para incorporar pese a que el mercado de pases ya cerró. Una muy buena noticia para Úbeda, Riquelme y compañía teniendo en cuenta el deseo de Boca de hacerse con la ficha de un extremo pensando en sus múltiples objetivos de la temporada.

¿Por qué la salida de Blondel liberaría cupo?

Si bien es cierto que, en un principio, las ventas o cesiones al exterior eran aquellas transferencias que permitían la obtención de un plazo para incorporar hasta marzo, en Boca se aferran al propio reglamento de la Liga Profesional para jugar una última carta en el mercado.

¿Cómo es esto? El artículo 13.2.5 contempla que, si un jugador es transferido a otro club miembro del ámbito local y cumple determinadas condiciones —entre ellas, haber firmado planilla en al menos el 25% de los partidos desde el Clausura 2025—, la institución vendedora puede reemplazarlo dentro de los plazos establecidos.

De esta manera, pese a que Blondel no sumó minutos en el Clausura 2025 ni en el arranque del Apertura 2026, reúne ese requisito administrativo. Si se cae lo de Huracán, otra variante que también cumple con cada casillero es Juan Cruz Payal, volante de la Reserva.

Los números de Blondel en Boca

Lucas Blondel acumula 4 anotaciones al cabo de 31 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Boca desde su llegada allá por julio del año 2023.

