Tras el triunfo de Vélez, Guillermo Barros Schelotto habló sobre la chance de sumar a un jugador de Boca: “Lo vamos a analizar”

Luego de la victoria de Vélez ante Boca por 2 a 1 gracias al doblete de Matías Pellegrini y el descuento de Iker Zufiarurre, el entrenador del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, habló con los medios en conferencia de prensa, en donde fiel a su estilo, dejó varias perlitas.

Más allá de una particular respuesta que generó risas y afirmar que Carlos Bianchi iba a estar contento por la victoria de Vélez, el ‘Mellizo’ también fue consultado por la posibilidad de fichar a Lucas Blondel, relegado en el Xeneize, ya que el pasado jueves Jano Gordon se rompió los ligamentos cruzados.

“De Blondel no he hablado, lo de Jano fue muy reciente y lo hablaré en la semana con el presidente para ver si necesitamos algún refuerzo o no. Lo vamos a analizar bien, tenemos días para pensarlo y ver”, afirmó el DT de Vélez para afirmar que podrían realizar una oferta por el lateral.

Siguiendo por la misma línea, fue cauteloso y reveló que primero observarán de cerca a los juveniles del club: “Por lo pronto mañana va a subir el lateral de Reserva para entrenar con Primera toda la semana y vamos a verlo. Le vamos a dar la prioridad a los juveniles de Vélez”.

Como consecuencia de la dura lesión de Gordon, quien estará por lo menos seis meses fuera de las canchas, el Fortín de Liniers tiene un cupo para incorporar a pesar de que el mercado de pases se encuentra cerrado. Para el mismo, puede fichar en cualquier posición que desee Barros Schelotto.

El comentario de Guillermo que hizo reír a todos los periodistas

En la semana, en las inmediaciones de la Villa Olímpica -donde entrena Vélez- apareció una avioneta con un mensaje claro: “Traigan refuerzos, la p… que los parió”. En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Boca, al Mellizo le preguntaron al respecto y su respuesta hizo reír a todos.

Publicidad

Publicidad

ver también La emotiva explicación de Matías Pellegrini por su festejo en el gol ante Boca: “Tenía una relación especial”

“La avioneta la mandé yo, ja”, afirmó el Mellizo e inmediatamente se produjo una risa general en la sala de prensa. Además, agregó: “Fue hace unas semanas atrás y no sabemos si fue un hincha o no. Yo creo que fue alguien que pasaba y se aprovechó, ja”.

Datos claves