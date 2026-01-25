Por qué no juega Miguel Merentiel hoy en Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026

Después de una pretemporada movida, Boca Juniors arranca su participación en el marco de las competencias oficiales. Así es como, este domingo, el conjunto Xeneize recibe a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional.

En la Bombonera, el equipo encabezado estratégicamente por Claudio Úbeda, que también tiene por delante la Copa Libertadores de América y la Copa Argentina, choca con una de las máximas sorpresas de la temporada pasada en el ámbito doméstico.

En ese contexto, el cuerpo técnico del Sifón tiene varias bajas para afrontar este partido. Sí, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios no pudieron integrar la lista de convocados como consecuencia de diversas complicaciones físicas.

En medio de ese panorama, sin ningún tipo de dudas, la baja más significativa, sensible y dolorosa para toda Boca, en la actualidad, es la de Merentiel. El ariete uruguayo se transformó en una pieza vital del once titular y el arma principal en ofensiva.

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca Juniors. (Foto: Getty)

Por qué no juega Merentiel en Boca vs. Riestra

Lisa y llanamente, la ausencia de Merentiel en el partido entre Boca y Riestra, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, tiene que ver con una lesión que el propio ex futbolista de Defensa y Justicia, entre otros combinados, padeció en la pretemporada.

El pasado 18 de enero, en un partido amistoso entre Boca y Olimpia de Paraguay desarrollado en San Nicolás, Merentiel debió ser reemplazado a los 14 minutos del primer tiempo, encendiendo todas las alarmas. Luego se confirmó que sufrió un desgarro en el gemelo.

