Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Por qué no juega Miguel Merentiel hoy en Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura 2026

El destacado delantero uruguayo es una de las bajas del cuerpo técnico de Claudio Úbeda para arrancar el certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Merentiel, uno de los lesionados de Boca.
© Getty ImagesMiguel Merentiel, uno de los lesionados de Boca.

Después de una pretemporada movida, Boca Juniors arranca su participación en el marco de las competencias oficiales. Así es como, este domingo, el conjunto Xeneize recibe a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional.

En la Bombonera, el equipo encabezado estratégicamente por Claudio Úbeda, que también tiene por delante la Copa Libertadores de América y la Copa Argentina, choca con una de las máximas sorpresas de la temporada pasada en el ámbito doméstico.

En ese contexto, el cuerpo técnico del Sifón tiene varias bajas para afrontar este partido. Sí, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios no pudieron integrar la lista de convocados como consecuencia de diversas complicaciones físicas.

En medio de ese panorama, sin ningún tipo de dudas, la baja más significativa, sensible y dolorosa para toda Boca, en la actualidad, es la de Merentiel. El ariete uruguayo se transformó en una pieza vital del once titular y el arma principal en ofensiva.

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca Juniors. (Foto: Getty)

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca Juniors. (Foto: Getty)

Por qué no juega Merentiel en Boca vs. Riestra

Lisa y llanamente, la ausencia de Merentiel en el partido entre Boca y Riestra, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, tiene que ver con una lesión que el propio ex futbolista de Defensa y Justicia, entre otros combinados, padeció en la pretemporada.

Publicidad
Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

ver también

Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: minuto a minuto

El pasado 18 de enero, en un partido amistoso entre Boca y Olimpia de Paraguay desarrollado en San Nicolás, Merentiel debió ser reemplazado a los 14 minutos del primer tiempo, encendiendo todas las alarmas. Luego se confirmó que sufrió un desgarro en el gemelo.

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors debuta ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
  • Miguel Merentiel es baja por un desgarro en el gemelo sufrido el 18 de enero.
Publicidad
  • Edinson Cavani, Milton Giménez, Battaglia y Palacios tampoco fueron convocados por el técnico Claudio Úbeda.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Mastantuono recupera confianza a fuerza de elogios en Real Madrid: “Lo que no tienen Rodrygo ni Brahim”
Fútbol europeo

Mastantuono recupera confianza a fuerza de elogios en Real Madrid: “Lo que no tienen Rodrygo ni Brahim”

Aaron Anselmino se va de Borussia Dortmund y se confirmó su regreso a Chelsea
Fútbol Internacional

Aaron Anselmino se va de Borussia Dortmund y se confirmó su regreso a Chelsea

Qué canal de TV pasa Boca vs. Deportivo Riestra por la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026
Fútbol Argentino

Qué canal de TV pasa Boca vs. Deportivo Riestra por la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jugó en Manchester City y Porto, ganó 9 títulos en Europa y será refuerzo de un equipo boliviano
Fútbol Sudamericano

Jugó en Manchester City y Porto, ganó 9 títulos en Europa y será refuerzo de un equipo boliviano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo