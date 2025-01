En el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2025, con un gol agónico de Matías Rojas, River rescató un empate 1 a 1 contra Platense en condición de visitante en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa. Allí, hizo un análisis del primer compromiso oficial de sus dirigidos, y además, bancó a Franco Armani luego de su error que derivó en el gol de Vázquez.

“Se repone rápidamente como todo arquero de experiencia y de selección. Goles accidentales pueden suceder y lo importante es cómo se repone y sale de ese lugar. No hay nada para decirle, hay que acompañarlo porque estas cosas suceden”, comentó al respecto.

El análisis del partido

“Aveces los partidos se presentan de una manera, donde no podes jugar como a vos te gusta jugar, con el control, con la movilidad, el juego interno, juego por fuera. A veces hay que intentar leer los partidos. Sabíamos que iba a ser un partido cerrado, de fricción, de pocos minutos de juego. Sabíamos que veníamos a jugar pocos minutos de juego, porque la dinámica nuestra no la íbamos a poder imponer porque el rival juega con sus armas”, comenzó en su análisis del partido.

“Lo que pasa es que nos descolocó un poco el gol, los ayudó y los hizo sentir más fuertes. A nosotros nos costó imponernos desde ese lugar incómodo. Al final lo empatamos después de buscar alternativas”, agregó afirmando que el gol tempranero condicionó el desarrollo del juego.

Y cerró hablando de los cambios en el esquema táctico: “Son circunstancias del partido, del juego, del rival. Todo se tiene en cuenta por cómo iniciamos y cómo terminamos. Vas buscando alternativas, lecturas y están todos disponibles para que eso suceda, desde el inicio y el desarrollo del juego. Hoy Matías Rojas entró 10 minutos y terminó haciendo el gol. Eso es lo que intentamos, que los que estén afuera den alternativas para ayudar al equipo, después cómo se inicia o termina es de acuerdo a la lectura del juego”.

Los debuts de Rojas, Galoppo y Tapia

“Rojas está buscando su mejor forma física porque hacía mucho no tenía competencia y viene de una liga que es muy distinta. Jugaba en un lugar muy diferente en los últimos meses y se está acoplando. Es un jugador muy inteligente, que nos da la posibilidad de tener varias alternativas de mitad de cancha hacia delante. Que los jugadores que van llegando y conviertan goles van ayudando a que puedan seguir mejorando”, inició sobre la situación de Rojas, quien marcó el gol del empate.

Además, se refirió a Tapia y Galoppo, los otros dos debutantes: “Galoppo y Tapia van teniendo minutos. Al igual que Rojas, tienen buena predisposición al trabajo, buena mentalidad para integrarse. Después es tiempo de entrenamientos, de conocimientos, de adquirir mensajes que eran distintos en sus otros lugares. Ayudó que los dos estuvieran desde el inicio de la pretemporada, ganamos tiempo”, tiró.

“Después el mundo River tiene un montón de cuestiones que tiene que ver con la asimilación y saben lo espectacular que es. Tienen que integrarse rápidamente para salir a la cancha y rendir de la mejor manera posible. Es una linda posibilidad que ellos tienen de sumar minutos con confianza, después veremos cómo se adaptan y se desarrollan”, concluyó.

Gallardo negó el pedido por Castaño

“Yo no pedí nada. No es verdad lo de Castaño, estamos trabajando hace mucho con las alternativas, lo dije hace unos días. Hasta que no se cierra el mercado no puedo garantizar nada y sigo con la misma postura”, confirmó el entrenador de River, explicando que no pidió por el colombiano.

