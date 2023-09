La sentencia de Navarro Montoya, para River y Boca: "En los equipos grandes no se prueba"

Carlos Fernando Navarro Montoya había elogiado hace un par de días a Jorge Almirón por la manera en la que estaba sabiendo hacer convivir y congeniar a muchos de los futbolistas de larga trayectoria y probada jerarquía internacional que tiene Boca en su plantel.

Si bien consideró que todavía quedaban aspectos por mejorar para aspirar a ganar la Copa Libertadores, dijo que el Xeneize estaba en igualdad de condiciones con Palmeiras de cara a la serie de semifinales que los pondrá frente a frente.

Más recientemente, el exarquero se refirió a la actualidad del River que conduce Martín Demichelis, que desde que se coronó campeón de la Liga Profesional viene mostrando una imagen muy desmejorada, siendo eliminado en Copa Libertadores y Copa Argentina, además de haber perdido en dos de sus tres presentaciones por la Copa de la Liga.

Navarro Montoya apuntó contra la gran cantidad de modificaciones a las que dio lugar el entrenador en el equipo titular, algo que le valió muchas críticas tras la última derrota ante Vélez. “Que vaya al laboratorio si tiene que hacer experimentos. En los equipos grandes no se prueba”, manifestó en ESPN.

“Vos no podés estar pensando en el equipo para el año que viene. River tiene un gran equipo, como Boca. Los grandes equipos no pueden probar en competencia. River no puede probar pensando en el año que viene“, agregó el exarquero.

La crítica, sin embargo, se contrapone a sus recientes elogios al Boca de Almirón, porque desde su llegada el DT ha variado mucho en nombres y esquemas tácticos, incluso para disputar instancias decisivas de la Copa Libertadores.

Para Navarro Montoya, River y Boca podrían ganarle al Manchester City

Antes de las derrotas de River ante Vélez y de Boca ante Tigre, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, Navarro Montoya había dicho que ambos equipos serían capaces de derrotar a los equipos más poderosos de Europa, poniendo como ejemplo al Manchester City.

“Los mejores exponentes del fútbol argentino pueden competir con los mejores equipos del mundo. Yo siempre he defendido de la competitividad de los equipos argentinos, el futbolista argentino compite en todos lados”, había manifestado.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River?

Pese a las muchas idas y venidas que hubo en relación al Superclásico que enfrentará una vez más a Boca y River por la séptima fecha de la Copa de la Liga, debido a la coincidencia con el día del debate presidencial que se realizará en Santiago del Estero y será transmitido a todo el país en vivo y en directo, AFA habría decidido que este se mantenga el domingo 1 de octubre, aunque en un horario algo atípico, pues sería a las 2 de la tarde.