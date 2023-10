Boca se enfrenta a Talleres en los cuartos de final de la Copa Argentina este domingo a las 21:10 en Mendoza. Allí, el Xeneize buscará pasar a las semifinales del certamen federal, el cual es pautado como uno de los objetivos del 2023 para el club de la Ribera junto con la obsesión principal, que es la obtención de la CONMEBOL Libertadores el próximo 4 de noviembre en el Maracaná.

Por eso, el duelo ante la T simboliza el encuentro más importante para Boca de acá al encuentro frente a Fluminense en donde buscará ganar la séptima Libertadores en su historia, y para el mismo, Jorge Almirón planea utilizar al equipo titular de gala, aunque con las ausencias lógicas por lesión o por haber sido llamados a sus selecciones. En este sentido, el puesto de lateral izquierdo le trae inconvenientes al entrenador xeneize.

Es que para la posición, Almirón no podrá contar con Frank Fabra por su citación a Colombia por la fecha FIFA y Marcelo Saracchi está en duda debido a la contractura en el gemelo sufrida ante Belgrano el pasado martes. Al no contar con otro jugador del plantel profesional en el puesto, y no utilizar a juveniles que puedan jugar allí como Nahuel Genez, a quien probó el DT de Boca como 3 en el entrenamiento de este jueves fue a Facundo Roncaglia.

El experimentado defensor de 36 años que no atraviesa un buen ciclo en Boca podría volver a la titularidad luego de un mes y medio, ya que su último encuentro disputado fue en la derrota frente a Sarmiento en Junín de fines de agosto. Sin embargo, ante Talleres, Roncaglia sería inicialista en un puesto inédito, y con un rol inédito.

Siendo derecho, Almirón lo probó en la práctica matutina por la banda izquierda, por lo que en caso de sostenerse esta cuestión táctica del entrenador para el duelo contra Talleres, el ex Valencia y Celta de Vigo entre otros tendrá que ejercer el puesto a perfil cambiado. Cabe destacar que Roncaglia, durante su carrera, ha jugado como lateral derecho y como primer zaguero central. Ahora, ante la baja de Fabra por encontrarse en la Selección de Colombia y la molestia de Saracchi, el DT de Boca no descarta que el cuestionado defensor ocupe este peculiar rol.

De esta manera, el equipo que ensayó Jorge Almirón este jueves en la previa del duelo con Talleres tuvo a una defensa integrada por Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Facundo Roncaglia. Otra alternativa que no descarta el entrenador es bajar a Valentín Barco al puesto de lateral, pero la intención del DT es utilizar un XI lo más cercano al titular posible, por lo que en caso de sacar al “Colo” de la zona del mediocampo, el Xeneize tendrá una variante en los volantes que se sumaría a la de la defensa. Aún le restan dos prácticas antes de enfrentar a la T, y en las mismas, Almirón definirá quién jugará de 3, esperando a que Marcelo Saracchi se recupere de su contractura a tiempo.

El posible once de Boca vs Talleres

A falta de dos entrenamientos, el Xeneize jugaría con mayoría de titulares, con la excepción de los laterales al encontrarse en sus selecciones. Así, el posible XI sería: Sergio Romero; Marcelo Weigandt/Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo; Facundo Roncaglia/Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿Cuándo juegan Boca – Talleres por la Copa Argentina?

El Xeneize y la T se medirán este domingo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza a las 21:10 en donde buscarán el pase a semifinales de la Copa Argentina. Previamente, sabrán si su rival en dicha instancia será Estudiantes o Huracán.