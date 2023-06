Boca jugó mal, pero rescató un valioso punto en La Bombonera ante Lanús gracias a un gol que sigue dando de qué hablar en los principales medios deportivos de nuestro país. Es que, tras el pase en profundidad de Alan Varela hacia Pol Fernández, quien le sirvió la asistencia a Darío Benedetto, el volante parece estar levemente adelantado pese a que el VAR finalmente convalidó la conversión para el 1-1 definitivo.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el conjunto de árbitros trazó una línea recta sobre el pie de Pol Fernández para determinar su posición con respecto al último defensor del Granate, cuando su cuerpo parece estar inclinado hacia adelante mientras buscaba atrapar la pelota que lanzó Alan Varela. Aun así, la decisión de Jorge Baliño y Luis Lobo Medina terminó por decretar la igualdad del Xeneize.

En ese contexto, en TyC Sports dieron a conocer el diálogo que mantuvieron con uno de los presentes en La Bombonera el pasado sábado. “Un detalle sobre esto. Normalmente se tienen que trazar dos líneas, la roja y la verde. Cuando está habilitado, la línea tiene que estar verde. Según lo que pudimos averiguar con Germán García Grova, hubo un problema de software y el plano cerrado de las cámaras, por lo que no se pudo trazar bien las líneas”, dictó el periodista Hernán Feller.

En adición a lo que relató, el de TyC Sports detalló: “Según cuentan desde el VAR, no es obligatorio trazar la parte oscura que marca la diferencia entre las líneas. Lo grave es que no está trazada la segunda línea”. Una versión de la historia que no hace más que generar aun más polémica en torno al 1-1 que marcó Benedetto en La Bombonera. ¿Habrá queja formal por parte de Lanús?