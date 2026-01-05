Tras la renovación de Ander Herrera, los otros 4 futbolistas de Boca que extendieron sus contratos

Mientras toda la atención gira en torno al mercado de pases de cara a lo que será una temporada ambiciosa en lo deportivo, Boca también puso el foco en su plantel actual. Por ese motivo, mientras se lleva a cabo la pretemporada de cara al 2026, 5 jugadores renovaron sus contratos y seguirán estando bajo las órdenes de Claudio Úbeda en el futuro inmediato, pese a algunos rumores.

Es una realidad que Marino Hinestroza está a detalles de ser el primer refuerzo y solo resta limar asperezas con Atlético Nacional para que se selle el acuerdo. A su vez, el Xeneize ya envió una oferta formal por Alexis Cuello pero fue rechazada por San Lorenzo. Lo de Gastón Hernández aún no prospera y se sigue de cerca a Santiago Ascacibar. Sin embargo, la novedad es del plantel actual…

Lo cierto es que Milton Delgado, Leandro Brey, Lautaro Blanco, Ander Herrera y Javier García renovaron sus contratos con Boca. Si bien se tratan de diferentes contextos y procedimientos, a partir de este momento los 5 futbolistas poseen un nuevo vínculo que los une con la institución de aquí hacia el futuro. Por ese motivo, en BOLAVIP vamos a repasar la situación de cada uno de ellos.

Lautaro Blanco y Milton Delgado, futbolistas de Boca. (Getty Images)

Lautaro Blanco, el ‘3’ titular indiscutido

No caben dudas de que es el dueño del lateral izquierdo y, por ahora, su único competidor es Santiago Zampieri de la Reserva. Debido a su relevancia, Blanco renovó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, acompañado de una fuerte mejora salarial. De esta manera, el marcador de punta que arribó a principios de 2024 al Xeneize, continuará su carrera con la camiseta azul y oro.

Delgado y Brey, los juveniles asentados en Primera

El volante central de 20 años y el prometedor arquero de 23 ya habían extendido sus respectivos contratos hasta el 31 de diciembre de 2029 en una negociación llevada a cabo hace poco timpo. Sin embargo, en esta oportunidad firmaron una mejora económica que significa una sustancial suba en su salario mensual, a raíz de su mayor importancia dentro del plantel profesional de Boca.

Leandro Brey, arquero de Boca Juniors. (Getty Images)

Javi García y Ander Herrera, los veteranos de Boca

Después de un flojo 2025 por sus constantes lesiones, Ander renovó por un año pero con cambios en su contrato ligados a la productividad en el campo de juego. Por otro lado y cuando todo parecía indicar que su estadía había llegado a su final, se llevó a cabo la extensión del vínculo de Javi García hasta fin de año. Así, el español de 36 años y el arquero de 38, estarán hasta diciembre.

DATOS CLAVE

Leandro Brey y Milton Delgado , con contratos hasta diciembre de 2029, recibieron una importante mejora salarial .

, con contratos hasta diciembre de 2029, recibieron una importante . Lautaro Blanco extendió su vínculo hasta fines de 2029 y además percibió una actualización de sueldo por su importancia.

extendió su vínculo hasta fines de 2029 y además percibió una por su importancia. Ander Herrera y Javier García firmaron la renovación de sus convenios hasta el 31 de diciembre de 2026.

