El “lindo” problema que se le viene a Claudio Úbeda en Boca a partir de los octavos de final del Torneo Clausura

La victoria ante River le dio a Boca el triunfo importante que tanto necesitaba. El equipo de Claudio Úbeda ya tiene la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en el bolsillo y se afianzó en la cima de su zona en el Torneo Clausura. Sin embargo, al entrenador se le viene uno de esos problemas que todos los entrenadores quieren tener.

A partir de los octavos de final, el equipo de la Ribera recuperará a Rodrigo Battaglia, quien ya va a haber dejado atrás el desgarro en el sóleo de la pierna derecha. El mediocampista volverá a estar a disposición del DT, pero no es seguro que regrese al equipo titular.

Úbeda tendrá dos opciones para elegir al acompañante de Leandro Paredes: de uno de los líderes y goleadores del equipo en el campeonato; del otro, un súper afianzado Milton Delgado. Actualmente, no parece haber lugar para que jueguen los tres volantes juntos.

Battaglia fue importante en la levantada de Boca. Desde que Miguel Ángel Russo definió que vuelva a ser volante central para el Mundial de Clubes, el ex Mineiro se hizo importante tanto en la recuperación como en el juego aéreo, donde logró destrabar varios resultados. Cuando se lesionó, era titular indiscutido, pero luego llegó Milton y se quedó con su lugar.

Será la primera vez en el semestre que el cuerpo técnico de Boca se encuentre en esta disyuntiva, ya que Battaglia fue el 5 cuando Delgado estaba en el Mundial Sub 20 y su desgarro se dio justo después del retorno del pibe desde Chile.

Boca quiere asegurar la localía en los playoffs

Con el triunfo en el Superclásico, Boca se afirmó en el primer lugar de la zona A y un empate le alcanzará para asegurarse la localía en todos los partidos de playoffs, a excepción de la final que será en cancha neutral. El Xeneize recibirá a Tigre este domingo a las 20.15 y cerrará la primera fase del certamen.

Si iguala ante el Matador en La Bombonera, el equipo de Ubeda llegará a los 27 puntos y será inalcanzable en la tabla. Si bien Unión puede sumar la misma cantidad de unidades, debería ganar por 7 goles de diferencia para superar al conjunto de la Ribera.

