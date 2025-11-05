Boca hoy: Cavani quiere estar contra River, Inter Miami busca a dos titulares y más

Boca continúa con la preparación para el Superclásico del fútbol argentino. Claudio Úbeda empieza a pensar en el equipo para enfrentar a River, en un partido que podría asegurar su regreso a la Copa Libertadores tras dos ediciones de ausencia.

El mensaje de Edinson Cavani y su deseo de estar en La Bombonera, el interés de Javier Mascherano en dos futbolistas del Xeneize y el inminente regreso de un futbolista cedido son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en la jornada del 5 de noviembre.

El contundente mensaje de Edinson Cavani

Edinson Cavani no quiere perderse el Superclásico. Pese a su lesión en el psoas, que lo dejó más de 50 días afuera de las canchas, el uruguayo quiere estar en La Bombonera el próximo domingo para enfrentar a River. De hecho, el 10 de Boca se encargó de dejarlo en claro con un mensaje en sus redes sociales.

Tras el retorno del plantel a los entrenamientos, luego de tener el lunes libre tras la victoria ante Estudiantes en UNO, el ex Manchester United volvió a entrenarse diferenciado. Sin embargo, no dudó en hacer un posteo en su cuenta de Instagram exteriorizando sus ganas de decir presente en el choque ante el eterno rival.

Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026

El equipo de Lionel Messi, que se encuentra peleando por los playoff de la MLS, está siguiendo a dos jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Boca con el objetivo de realizar una oferta formal de cara a la ventana de fichajes que abrirá en enero.

Según pudo saber Bolavip, las Garzas están interesados en el defensor central Lautaro Di Lollo, y en el mediocampista Milton Delgado, dos futbolistas que son importantes para Claudio Úbeda, ya que se asentaron como titulares a lo largo del desarrollo del Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

Agustín Lastra finaliza su préstamo en Independiente Rivadavia y regresará a Boca

Luego de marcharse a préstamo por un año hacia Independiente Rivadavia, en donde posee contrato hasta el 31 de diciembre y una opción de compra fijada en un millón de dólares por el 50% de su ficha, es muy factible que Lastra deba buscarse un nuevo rumbo porque los mendocinos no adquirirían parte de su pase y en el club de La Ribera termina su vínculo a fines de 2025.

El arquero de 24 años, categoría 2001, recién volvió a tener acción este domingo después de tres temporadas y media, ya que la última vez que había atajado lo hizo con Aldosivi, por Copa Argentina, ante Colegiales. Cabe destacar que Alfredo Berti lo colocó de arranque en Mar del Plata porque guardó a los titulares que disputarán la final del mismo certamen en el que jugó su último encuentro.