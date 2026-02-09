Los 3 jugadores de Boca que quedaron en la cuerda floja y saldrían del equipo tras la derrota ante Vélez

La noche del domingo fue contundente: Vélez venció 2-1 a Boca y agravó su crisis futbolística. En otro pésimo partido a nivel colectivo y de nuevo de visitante, el Xeneize no tuvo respuestas ante un Fortín con pocas luces pero que le alcanzó para superarlo. En una ráfaga, Matías Pellegrini marcó dos goles y sobre el final un golazo de Iker Zufiaurre maquilló el marcador. Pero hubo consecuencias…

En una apasionante jornada en el Estadio José Amalfitani repleto de fanáticos, pasaban los minutos y el equipo de Claudio Úbeda tenía menos ideas. Por déficit general, pero en gran parte por pésimos desempeños individuales, son contadas con los dedos de una mano las chances que generó de cara al arco contrario durante todo el encuentro. Y eso no pasó desapercibido.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Milton Delgado, Kevin Zenón y Juan Barinaga podrían salir del equipo por sus flojos rendimientos. Estas contundentes decisiones de parte del cuerpo técnico están totalmente ligadas al nivel que demostraron durante el compromiso contra Vélez, donde fueron los puntos más bajos del conjunto de la ribera, que volvió a quedar en deuda.

Juan Barinaga, durante el duelo entre Boca y Vélez. (Getty Images)

Barinaga era el único titular indiscutido de los tres, pero quedó en jaque. En el último tiempo solo acumuló malos partidos y ya no convence al entrenador. No aporta solidez defensiva ni es peligroso en ataque, además de haber demostrado ciertas dificultades para asociarse en espacios reducidos con sus compañeros. Ante Vélez salió lesionado y Marcelo Weigandt le empieza a pisar los talones.

Zenón desperdició su bala de plata. Otra vez de titular, ahora por el sector izquierdo, pero tampoco rindió. Intrascendente, inconexo, lejos de sus compañeros y con múltiples malas decisiones. Entró por la baja de Exequiel Zeballos y solo generó que se lo extrañe más. Además, ejecutó mal todas las pelotas paradas que le cedió Leandro Paredes. Ahora saldría del equipo (de nuevo).

Kevin Zenón, durante el duelo entre Boca y Vélez. (Getty Images)

Delgado está ante un dilema. Se superpone con Paredes, lo obliga a ocupar otro sector que lo limita y el equipo sufre. Aparte, Milton falló en la marca, siendo su principal función y su punto más fuerte. Por otro lado, tampoco aportó en la salida desde el fondo, lo que derivó en esta situación. Para enfrentar a Platense, Úbeda apostaría por Tomás Belmonte o Williams Alarcón en su lugar.

