Después de pasar las últimas dos temporadas en Inter Miami, la realidad marca que Marcelo Weigandt está obligado a regresar a Boca debido a que es el dueño de su pase. Sin embargo, de cara a la siguiente temporada, no se quedaría en la institución y tendría su futuro en otro equipo del fútbol argentino que posó los ojos en él y busca sumarlo como refuerzo de jerarquía para el 2026.

En el ambicioso proyecto estadounidense, el Chelo compartió plantel con Lionel Messi y sumó varios títulos. Pero claro, su estadía en Norteamérica llegó a su final luego de cumplir la totalidad del préstamo que tenía una vigencia de dos años y no se realizó un desembolso que satisfaga las pretensiones económicas del Xeneize para convertirlo en definitivo y mantenerse en Las Garzas.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Weigandt está cerca de ser cedido a Belgrano. A pesar de que podría mantenerlo en el plantel y contarlo como una de las variantes en el lateral derecho, en Casa Amarilla tomaron la decisión de no contar con él en el futuro inmediato, por lo que una salida a préstamo sería el desenlace final de esta novela que protagoniza el defensor de 25 años.

Marcelo Weigandt, lateral derecho durante su estadía en Boca. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuesta es que el Chelo tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que todavía pertenecerá al Xeneize durante dos años. En ese sentido, lo más factible es una salida en condición de préstamo y no a través de una venta, a raíz de que el conjunto de Córdoba no pueda afrontar la suma pretendida y el importante salario del futbolista.

En esta última temporada, Weigandt disputó un total de 39 partidos oficiales con la camiseta de Inter Miami, la enorme mayoría de titular como lateral derecho. En ese lapso convirtió 2 goles y repartió 3 asistencias, además de conquistar 2 títulos domésticos siendo uno de ellos la Major League Soccer 2025. Con ese presente, tiene un valor de 2 millones de euros según Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Weigandt, lateral derecho durante su estadía en Inter Miami. (Getty Images)

ver también Boca quiere renovarle al Changuito Zeballos tras ser figura en 2025 y corre con una ventaja para llegar a un acuerdo

Weigandt emigró después de un 2023 en el que tuvo mucho protagonismo durante la recordada Copa Libertadores en la que Boca perdió la final ante Fluminense en Río de Janeiro. En aquel equipo, el Chelo oficiaba de lateral derecho y tenía por delante a Luis Advíncula, con el que conformaba un tándem que le dio un gran resultado a lo largo de toda la temporada.

DATOS CLAVE

Luego de dos años siendo el ladero de Lionel Messi en el Inter Miami, Marcelo Weigandt debe regresar a Boca .

en el Inter Miami, debe regresar a . Belgrano de Córdoba es el club que más interés mostró y el que está más cerca de cerrar el acuerdo.

es el club que más interés mostró y el que está más cerca de cerrar el acuerdo. Cabe recordar que, antes de irse a la MLS, el Chelo renovó su vínculo con el Xeneize hasta diciembre de 2027.

Publicidad