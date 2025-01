Lionel Messi da el primer paso para confirmar su presencia en el Mundial 2026

En las últimas horas Lionel Messi dio el primer paso del proceso que lo impulsará para llegar con la Selección Argentina a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que este 8 de enero se reencontró con sus compañeros del Inter Miami, ahora bajo el mando de Javier Mascherano, para dar comienzo a la pretemporada.

El propio Leo, cuando se le consultó sobre el tema en las últimas entrevistas, reconoció que será importante la preparación que pueda llegar a hacer con su equipo antes del comienzo de las competencias en el año previo a la cita ecuménica. Sencillamente, si durante el 2025 se mantiene en alto nivel, a fin de año el balance le dará a favor a escasas semanas de tomar la decisión final.

“No sé si voy a jugar en el Mundial 2026. Espero terminar bien el año e iniciar con una buena pretemporada en 2025. A partir de ahí, ver como me siento. Sé que estamos cerca, pero al mismo tiempo es mucho tiempo.Todavía no lo pienso. Vivo el día a día sin pensar más allá”, dijo la Pulga en octubre del año pasado en una charla con Fabrizio Romano.

Con lo cual, cada situación que se le vaya presentando durante el ciclo que acaba de iniciar será determinante para el plan que tiene como objetivo que Lionel Messi dispute su sexta Copa del Mundo (la añadiría a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022). En otras palabras, una buena adaptación le permitirá estar a la altura en un curso que se caracterizará por ser pura exigencia física ante tantos compromisos.

Lionel Messi llegando al primer día de entrenamiento del 2025 del Inter Miami. @InterMiamiCF

En la Selección Argentina saben que es muy posible que Leo Messi esté a disposición para la Copa del Mundo

Si bien no hay un sí certero por parte del número 10, en el cuerpo técnico de la Selección Argentina y en la AFA ven que todo tiende a que sea parte del plantel que buscará la defensa del título mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. En primer término, no hay ningún indicio ni de Leo ni de su entorno más cercano, como para pensar que no estará.

Y por otra parte, se lo ve comprometido con lo que será el cierre de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. A la Scaloneta le quedan 6 partidos (Uruguay y Brasil en marzo, Chile y Colombia en junio y Venezuela y Ecuador en septiembre) y se prevé que capitanee al equipo tal como lo viene haciendo. En ese sentido, para cuando cierre el fixture, quedarán apenas algunos meses para el Mundial.

Los desafíos de Lionel Messi con el Inter Miami en el 2025

El Inter Miami encarará el 2025 con dos desafíos principales. Por un lado, la MLS, la cual intentará ganar por primera vez. Y por el otro, el Mundial de Clubes, en el cual actuará como anfitrión (de hecho, abrirá el certamen en el Hard Rock Stadium frente al Al Ahly de Egipto). Además, afrontará la US Open Cup, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup.

