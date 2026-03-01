La reacción de los hinchas de Boca por el precio de las entradas vs. Lanús: “Ni en el Super Bowl”

Después de varios meses sin poder acompañar al equipo fuera de La Bombonera, los hinchas de Boca volverán a tener la posibilidad de decir presente como visitante. Será el próximo miércoles desde las 21.30, cuando enfrentan Lanús por el Torneo Apertura. Sin embargo, la expectativa del público xeneize se vio atravesada por un dato que no pasó inadvertido: el valor de las entradas fue fijado en 90.000 pesos, precio ajeno al promedio de tickets.

Tras confirmarse el monto establecido por el Granate, no tardó en hacerse notar la sorpresa que les generó la noticia a los hinchas de Boca. Incluso, varios simpatizantes confirmaron que la tarifa termina superando la brecha de los 100 mil pesos al sumarle los recargos por el costo de servicio. Un total que, si se traslada a moneda extranjera, podría equiparse con los precios que manejan en las grandes ligas europeas o partidos de la Champions League.

Como era de esperarse, las redes sociales se convirtieron en el principal canal de descargo para los hinchas xeneizes, arrojando reacciones de lo más diversas. La sorpresa por el costo de los tickets derivó rápidamente en enojo e ironía. Entre las múltiples quejas, un usuario graficó el asombro con una comparación contundente: “Ni el Super Bowl te cobra eso“.

Las repercusiones también le abrieron la puerta al clásico folclore del fútbol argentino. Mientras un sector apuntó sus chicanas directamente contra Lanús, acusándolos de fijar esos precios porque “necesitan de Boca para llenar su estadio“, otros fueron lapidarios con el propio equipo de la Ribera. Para muchos simpatizantes, el delicado andar deportivo del equipo no amerita afrontar semejante esfuerzo económico.

