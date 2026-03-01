Claudio Úbeda planea patear el tablero ante Lanús y sacaría a un cuestionado jugador de Boca para que Tomás Aranda sea titular

Este sábado La Bombonera fue una olla a presión, los jugadores se fueron silbados y la relación está cada vez más rota, tras el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, Tomás Aranda encandiló a los hinchas de Boca con su notable actuación individual durante el segundo tiempo y fue uno de los muy pocos futbolistas que fueron aplaudidos en cada una de sus intervenciones.

Sin ir más lejos, Leandro Paredes y Claudio Úbeda lo elogiaron después del compromiso que significó el cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria para el Xeneize, que complicó más aún su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. En ese sentido, el rendimiento individual del juvenil no pasó para nada desapercibido y más en comparación con sus compañeros.

Lo cierto es que Aranda sería titular ante Lanús. Luego de su gran desempeño que le cambió la cara al equipo ante Gimnasia de Mendoza, el volante creativo de 18 años tiene chances muy concretas de estar desde el arranque el próximo miércoles cuando Boca visite La Fortaleza por la reprogramación del encuentro correspondiente a la fecha 7 que debió ser postergado por el calendario.

Tomás Aranda, juvenil de Boca. (Getty Images)

A pura gambeta, cambio de ritmo, pases verticales y remates de media distancia, el nacido en Ciudadela deslumbró a los hinchas e ilusionó al cuerpo técnico. Además, se movió bien por los costados y mejor aún por el centro del campo de juego, detrás de los mediocampistas rivales. El surgido de las divisiones inferiores demostró su talento y pica en punta para ganarse el puesto.

En ese caso, Aranda entraría por Lucas Janson. De esta manera, Úbeda patearía el tablero y haría un cambio drástico para cambiar la estrategia de cara al duelo ante el Granate. No caben dudas que el ex Vélez es uno de los jugadores más resistidos por los simpatizantes, que quedó en evidencia al ser reemplazado justamente para que ingrese el juvenil formado en las categorías menores.

Publicidad

Publicidad

Los elogios de Paredes y Úbeda a Tomás Aranda

Ni bien finalizó el cotejo ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, Leandro Paredes habló ante el micrófono y se refirió a Aranda. “Cuando hay gente que se encuentra y quiere la pelota entre líneas es una ventaja muy grande“, manifestó el capitán de Boca. “El chico lo hizo muy bien y ojalá siga mejorando“, amplió el referente y principal socio de Tomás durante el segundo tiempo.

Tomás Aranda, juvenil de Boca.

ver también Newell’s 0 vs. 0 Rosario Central EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: ¡Comenzó el partido!

En la conferencia de prensa, Claudio Úbeda siguió el mismo camino. “Entró muy bien, con confianza. Es un chico inteligente para jugar, tuvo 3 situaciones de gol que pudo haber convertido. Los goles seguramente ya van a llegar”, expresó primero. “Cada vez tiene más importancia cuando interviene. Se lo nota suelto y con confianza. Pronto le va a llegar la oportunidad de ser titular“, completó.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE