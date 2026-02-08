Es tendencia:
Con cambio de esquema incluido, la posible formación de Boca para enfrentar a Vélez por el Torneo Apertura

Úbeda cambiaría el sistema táctico y realizaría tres variantes con respecto al equipo que le ganó a Newell's en La Bombonera.

Por Marco D'arcangelo

Claudio Úbeda dirigiendo en La Bombonera.
En el marco de la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, este domingo en el José Amalfitani, Boca recibe a Vélez en búsqueda de su tercera victoria en el campeonato y así poder seguir prendido dentro de los primeros lugares de su zona. 

Para este encuentro, el entrenador Claudio Úbeda deberá hacer por lo menos dos modificaciones pensando en el equipo que le ganó 2 a 0 a Newell’s debido a que no podrá contar con Exequiel Zeballos y Ander Herrera, quienes se desgarraron en el transcurso de la semana pasada.

Es por eso que el DT no solo ensayaría tres variantes, sino que también tiene en mente realizar un cambio de esquema, con el fin de terminar con el 4-3-3 y tener un equipo más pragmático con el ingreso de un mediocampista más y que el sistema táctico sea 4-4-2.

En primer lugar, Milton Delgado reemplazaría al desgarrado Herrera. De esta manera, formaría el doble cinco junto a Leandro Paredes, mientras que Santiago Ascacibar pasaría a la banda derecha para jugar como volante por este costado y formar un tándem con Juan Barinaga.

Milton Delgado sería titular ante Vélez. (Getty).

Por otro lado, en el sector izquierdo de la cancha se metería Kevin Zenón en lugar de Zeballos. El ex Unión volvería al equipo titular tras estar presente ante Estudiantes y esta vez lo haría como volante por la izquierda, para volver a juntarse con Lautaro Blanco, con quien se entendió de gran manera en las temporadas anteriores.

Finalmente, el tercer cambio no es por lesión, sino que es futbolístico, ya que se vendría el regreso del uruguayo Miguel Merentiel, quien entraría para ser el centrodelantero titular y reemplazar a Iker Zufiaurre. Su compañero en la delantera sería el juvenil Gonzalo Gelini. 

Nicolás Gaitán contó la verdad de su frustrada vuelta a Boca: “Dependía de la nueva dirigencia”

La posible formación de Boca contra Vélez

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel.

Datos claves 

  • El entrenador Claudio Úbeda cambiará el esquema táctico de Boca a un 4-4-2.
  • Miguel Merentiel regresa a la titularidad reemplazando a Iker Zufiaurre en la delantera.
  • Milton Delgado y Kevin Zenón ingresan por los lesionados Herrera y Zeballos ante Vélez.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

