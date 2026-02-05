Es tendencia:
Vladimir Gudelj se la jugó entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi como el mejor de la historia: “Por naturalidad”

El mítico delantero bosnio revivió el eterno debate entre los dos astros argentinos, tal como sucedía hace años.

Por Nahuel De Hoz

Diego Armando Maradona y Lionel Messi.
A lo largo de toda su carrera, Lionel Messi fue comparado hasta el hartazgo con Diego Armando Maradona. Luego de la conquista en Qatar, ese suceso parecía ser un hecho perteneciente al pasado pero ahora un protagonista del fútbol volvió a revivir el eterno debate. El histórico Vladimir Gudelj fue contundente con su opinión y prácticamente no dio lugar a la incertidumbre con sus argumentos.

El oriundo de Bosnia y Herzegovina que marcó un antes y un después en Celta de Vigo durante la década de 1990, es considerada una leyenda del fútbol español, lo que lo convierte en una de las voces autorizadas dentro del deporte. El mítico delantero, hoy ejerciendo de delegado del club gallego, se la jugó y dejó en evidencia cuál es su postura al respecto de esta infinita cuestión.

Lo cierto es que, durante una entrevista exclusiva que se emitió en el canal de Youtube de Febeerse, Gudelj rompió el silencio sobre este debate que estaba apagado. “Para mí Maradona era mejor que Messi“, sentenció de forma brusca y más que tajante. Pocos segundos más tarde, el ex futbolista europeo redobló la apuesta y fue por más. “Maradona y luego el resto“, afirmó sin dudarlo.

Diego Armando Maradona y Lionel Messi durante el Mundial 2010. (Getty Images)

No solo se limitó a decirlo como opinión, sino que se tomó unos segundos para justificar su elección. “Por todo. Por naturalidad, sobre todo“, argumentó en primera instancia el nacido en las costas del Mar Adriático. “Con todos los problemas que tuvo con las drogas y con la vida que llevaba, pero tenía un don que a la gente le caía bien“, añadió inmediatamente después el ex atacante.

Para completar su respuesta y dar aún más ejemplos del motivo que lo llevó a optar por el de Villa Fiorito por sobre el de Rosario, Gudelj continuó: “Decía lo que pensaba, aunque se equivocaba, pero no era hipócrita, no era falso“. Y no conforme con esos dichos, enseguida también mencionó: “Solo decía lo que era él y es muy difícil encontrar a alguien así, porque ya enseguida lo pagas“.

Diego Armando Maradona y Lionel Messi durante el Mundial 2010. (Getty Images)

Sin embargo, tanto Maradona como Messi siempre le quitaron importancia a la comparación entre ellos. Pero al mismo tiempo, las coincidencias son tantas que es muy sencillo encontrar similitudes y equipararlos. Nacionalidad, posición, estilo, gambeta, gol, asistencia, gen ganador, los mejores de la historia y, por si faltaba una última condición, la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

DATOS CLAVE

  • Vladimir Gudelj volvió a abrir el debate entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi como los mejores futbolistas de la historia.
  • El mítico delantero bosnio que marcó una época en Celta de Vigo, sentenció: “Para mí Maradona era mejor que Messi“.
  • A modo de argumentos para su elección, destacó las dificultades que atravesó el oriundo de Villa Fiorito.
Nahuel De Hoz

