Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Se definió el rival de Atlético de Madrid para los 16avos de final de la Champions League

Los de Diego Pablo Simeone clasificaron en la posición 14 y deberá jugar una instancia previa para lograr meterse en octavos.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Alvarez
© GettyJulián Alvarez

Atlético de Madrid tendrá que disputar los 16avos de final de la Champions League, que se puede ver a través de Disney+. Los de Diego Pablo Simeone acumularon 13 puntos en la fase de liga del torneo más importante de Europa y terminaron en la posición número 14, por lo que este viernes formaron parte del sorteo que determinó los cruces de 16avos de final, una instancia que se incorporó desde la edición pasada, cuando cambió el formato.

Este viernes, en Budapest, ciudad que albergará la gran final de la Champions League 2025/26, se realizó el sorteo de los 16avos de final. Atlético de Madrid se medirá ante Brujas, el partido de ida será en la capital de Bélgica, mientras que la vuelta se jugará en el Metropolitano de Madrid. En caso de avanzar a octavos de final, los de Julián Alvarez se verán las caras contra Liverpool o Tottenham, pero eso se sorteará recién a fines de febrero.

¿Cuándo se juegan los 16avos de final de la Champions League?

Los 16avos de final de la Champions League 2025/26 se disputarán entre el 17 y el 25 de febrero. Los del Cholo Simeone jugarán el primer partido en condición de visitante y la revancha en Madrid. El 27 de febrero se realizará el sorteo de los octavos de final y allí, el ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Brujas se enterará si juegan contra Liverpool o Tottenham.

Thiago Almada, uno de los argentinos del Atlético de Madrid. (Foto: Getty).

Thiago Almada, uno de los argentinos del Atlético de Madrid. (Foto: Getty).

¿Cómo quedaron los 16avos de final de la Champions League?

  • Benfica vs. Real Madrid
  • Bodo/Glimt vs. Inter
  • Mónaco vs. París Saint-Germain
  • Qarabag vs. Newcastle
  • Galatasaray vs. Juventus
  • Brujas vs. Atlético de Madrid
  • Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • Olympiakos vs. Bayer Leverkusen
Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2025-26

ver también

Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2025-26

Así le fue a Atlético de Madrid en la fase de liga

  • Fecha 1: Liverpool 3 – 2 Atlético de Madrid
  • Fecha 2: Atlético de Madrid 5 – 1 Eintracht Frankfurt
  • Fecha 3: Arsenal 4 – 0 Atlético de Madrid
  • Fecha 4: Atlético de Madrid 3 – 1 Union Saint-Gilloise
  • Fecha 5: Atlético de Madrid 2 – 1 Inter de Milán
  • Fecha 6: PSV 2 – 3 Atlético de Madrid
  • Fecha 7: Galatasaray 1 – 1 Atlético de Madrid
  • Fecha 8: Atlético de Madrid 1 – 2 Bodo/Glimt
Publicidad

La tabla de la Champions League

Así quedó el cuadro de la Champions League 2025/26

DATOS CLAVE

  • El Atlético de Madrid finalizó en la posición 14 con 13 puntos en la fase inicial.
  • El equipo de Julián Alvarez enfrentará al Brujas en la instancia de 16avos de final.
  • La final de la Champions League 2025/26 se disputará en la ciudad de Budapest.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Quintero, en esta versión, es el mejor jugador del fútbol argentino y top 3 de Sudamérica

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Real Madrid y Benfica volverán a enfrentarse en la Champions League
Champions League

Real Madrid y Benfica volverán a enfrentarse en la Champions League

Así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League
Champions League

Así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

El rival del Barcelona en octavos de Champions League 2026 tras el sorteo
Champions League

El rival del Barcelona en octavos de Champions League 2026 tras el sorteo

Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2025-26
Champions League

Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo