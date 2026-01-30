Se definió el rival de Atlético de Madrid para los 16avos de final de la Champions League

Atlético de Madrid tendrá que disputar los 16avos de final de la Champions League, que se puede ver a través de Disney+. Los de Diego Pablo Simeone acumularon 13 puntos en la fase de liga del torneo más importante de Europa y terminaron en la posición número 14, por lo que este viernes formaron parte del sorteo que determinó los cruces de 16avos de final, una instancia que se incorporó desde la edición pasada, cuando cambió el formato.

Este viernes, en Budapest, ciudad que albergará la gran final de la Champions League 2025/26, se realizó el sorteo de los 16avos de final. Atlético de Madrid se medirá ante Brujas, el partido de ida será en la capital de Bélgica, mientras que la vuelta se jugará en el Metropolitano de Madrid. En caso de avanzar a octavos de final, los de Julián Alvarez se verán las caras contra Liverpool o Tottenham, pero eso se sorteará recién a fines de febrero.

¿Cuándo se juegan los 16avos de final de la Champions League?

Los 16avos de final de la Champions League 2025/26 se disputarán entre el 17 y el 25 de febrero. Los del Cholo Simeone jugarán el primer partido en condición de visitante y la revancha en Madrid. El 27 de febrero se realizará el sorteo de los octavos de final y allí, el ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Brujas se enterará si juegan contra Liverpool o Tottenham.

Thiago Almada, uno de los argentinos del Atlético de Madrid. (Foto: Getty).

¿Cómo quedaron los 16avos de final de la Champions League?

Benfica vs. Real Madrid

Bodo/Glimt vs. Inter

Mónaco vs. París Saint-Germain

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

Así le fue a Atlético de Madrid en la fase de liga

Fecha 1: Liverpool 3 – 2 Atlético de Madrid

Fecha 2: Atlético de Madrid 5 – 1 Eintracht Frankfurt

Fecha 3: Arsenal 4 – 0 Atlético de Madrid

Fecha 4: Atlético de Madrid 3 – 1 Union Saint-Gilloise

Fecha 5: Atlético de Madrid 2 – 1 Inter de Milán

Fecha 6: PSV 2 – 3 Atlético de Madrid

Fecha 7: Galatasaray 1 – 1 Atlético de Madrid

Fecha 8: Atlético de Madrid 1 – 2 Bodo/Glimt

La tabla de la Champions League

Así quedó el cuadro de la Champions League 2025/26

