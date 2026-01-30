Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2025-26

En una definición apasionante con 18 partidos en simultáneo, este miércoles se cerró la Fase Liga de la Champions League. Pero lo mejor está por venir. Es que este viernes, UEFA realizará el sorteo de los 16avos de final, el arranque de la etapa de eliminación directa.

Con el cuadro de la primera rueda de Playoffs armado, 8 equipos más quedarán eliminados tras estas primeras llaves, que se desarrollarán desde mediados de febrero hasta el final del mes. En ese momento, los 8 equipos que lideraron la Fase Liga estarán esperando por sus rivales a la espera del próximo sorteo: el de octavos de final, el 27 de febrero.

Cuándo son los Playoffs de la Champions League

16° de final: IDA 17 y 18 de febrero | VUELTA 24 y 25 de febrero

17 y 18 de febrero | 24 y 25 de febrero Octavos de final: IDA 10 y 11 de marzo | VUELTA 17 y 18 de marzo

10 y 11 de marzo | 17 y 18 de marzo Cuartos de final: IDA 7 y 8 de abril | VUELTA 15 y 16 de abril

7 y 8 de abril | 15 y 16 de abril Semifinales: IDA 28 Y 29 DE ABRIL | VUELTA 5 y 6 de mayo

28 Y 29 DE ABRIL | 5 y 6 de mayo FINAL en el Puskas Arena de Budapest: 30 de mayo

Los ocho clasificados a los octavos de final de la Champions League

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City

Barcelona, uno de los ocho clasificados a octavos de final. (Foto: Getty).

Los 16 clasificados a ls playoff de la Champions League

9. Real Madrid

10. Inter

11. PSG

12. Newcastle

13. Juventus

14. Atlético de Madrid

15. Atalanta

16. Bayer Leverkusen

17. Borussia Dortmund

18. Olympiacos

19. Brujas

20. Galatasaray

21. Monaco

22. Qarabag

23. Bodo/Glimt

24. Benfica

Datos clave