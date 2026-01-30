Es tendencia:
Cuándo se juegan los Playoffs de la Champions League 2025-26

Solo quedan 24 equipos en carrera y, en esta instancia, comienzan a eliminarse en duelos mano a mano.

Por Agustín Vetere

El trofeo de la Champions League.
© GettyEl trofeo de la Champions League.

En una definición apasionante con 18 partidos en simultáneo, este miércoles se cerró la Fase Liga de la Champions League. Pero lo mejor está por venir. Es que este viernes, UEFA realizará el sorteo de los 16avos de final, el arranque de la etapa de eliminación directa.

Con el cuadro de la primera rueda de Playoffs armado, 8 equipos más quedarán eliminados tras estas primeras llaves, que se desarrollarán desde mediados de febrero hasta el final del mes. En ese momento, los 8 equipos que lideraron la Fase Liga estarán esperando por sus rivales a la espera del próximo sorteo: el de octavos de final, el 27 de febrero.

Cuándo son los Playoffs de la Champions League

  • 16° de final: IDA 17 y 18 de febrero | VUELTA 24 y 25 de febrero
  • Octavos de final: IDA 10 y 11 de marzo | VUELTA 17 y 18 de marzo
  • Cuartos de final: IDA 7 y 8 de abril | VUELTA 15 y 16 de abril
  • Semifinales: IDA 28 Y 29 DE ABRIL | VUELTA 5 y 6 de mayo
  • FINAL en el Puskas Arena de Budapest: 30 de mayo

Los ocho clasificados a los octavos de final de la Champions League

  1. Arsenal
  2. Bayern Múnich
  3. Liverpool
  4. Tottenham
  5. Barcelona
  6. Chelsea
  7. Sporting Lisboa
  8. Manchester City
Barcelona, uno de los ocho clasificados a octavos de final. (Foto: Getty).

Los 16 clasificados a ls playoff de la Champions League

Así serán los cruces de playoff y octavos de final de la UEFA Champions League

  • 9. Real Madrid
  • 10. Inter
  • 11. PSG
  • 12. Newcastle
  • 13. Juventus
  • 14. Atlético de Madrid
  • 15. Atalanta
  • 16. Bayer Leverkusen
  • 17. Borussia Dortmund
  • 18. Olympiacos
  • 19. Brujas
  • 20. Galatasaray
  • 21. Monaco
  • 22. Qarabag
  • 23. Bodo/Glimt
  • 24. Benfica
Datos clave

  • La UEFA realizará el sorteo de los 16avos de final este viernes tras la Fase Liga.
  • El Puskas Arena de Budapest albergará la final de la Champions League el 30 de mayo.
  • Real Madrid e Inter están entre los 16 equipos que disputarán los playoffs en febrero.
